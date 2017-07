Das Stadtmuseum bietet neue Begleithefte für Kinder von drei bis zwölf Jahren an. In erster Linie geht es um Infos zur Ausstellung in altersgerechter Sprache. Zudem wird eine Zeit-Reise angeboten, an der sich auch ein Praktikant aus Syrien beteiligt hat.

Syrer macht mit

Vorlesen als Einstieg

Fantastische Zeit-Reise

Amberg. Zur Erweiterung seines museumspädagogischen Angebots hat das Haus vier neue Begleithefte für Kinder erarbeitet. Die Broschüren bieten laut einer Pressemitteilung mit kurzen und altersgerechten Info-Texten sowie zahlreichen Bildern und Rätselaufgaben "eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Aufenthalt für die jüngsten Museumsbesucher spannend und abwechslungsreich zu gestalten"."Die Hefte sind damit bestens geeignet, die Kinder bei ihrem Besuch im Stadtmuseum zu begleiten - ob sie mit der Familie, in der Kindergartengruppe oder im Klassenverband im Haus unterwegs sind", werden Kulturreferent Wolfgang Dersch und Museumsleiterin Judith von Rauchbauer zitiert. An dem Projekt beteiligt war Julia Riß, die seit Oktober 2016 im Museum ein wissenschaftliches Volontariat absolviert und die Hefte in Eigenregie erarbeitet sowie die Texte selbst verfasst hat. Mitgemacht hat auch Imad Mousa, ein Syrer, der seit einem Jahr in Amberg lebt und ein Integrations-Praktikum im Stadtmuseum absolviert hat. Der 31-Jährige entpuppte sich laut Dersch dabei als kreativer Kopf und kümmerte sich um die Illustrationen in einem der Hefte, der Zeit-Reise. Die Publikationen sind in Kooperation mit einer Grundschulpädagogin und einer Stadtführerin entstanden. Die vier Hefte decken die Altersstufen von drei bis zwölf Jahren ab.Den Einstieg in die Reihe bildet das Mini-Mal- und Vorleseheft. Aus diesem können Eltern, Großeltern und ältere Geschwister Kindern kurze Texte vortragen, in denen die Themenbereiche des Museums in der Reihenfolge des Rundgangs aufgegriffen werden. Die insgesamt 16 Seiten beinhalten 17 Ausmalbilder, bei denen es sich überwiegend um Objekte aus dem Museum handelt.Kinder ab etwa acht Jahren sind dazu eingeladen, die Einrichtung mit dem Mini-Mal- und Rätselheft zu erkunden. Auch hier erläutern kurze Texte in altersgerechter Sprache die einzelnen Abteilungen. Außerdem gilt es auf den 24 mehrfarbig gestalteten Seiten 22 Rätsel zu lösen. Die Aufgabentypen variieren hier von Bilderrätseln über Zuordnungsfragen bis hin zu leichten Lückentexten und Fragen, bei denen die richtige Antwort aus drei oder vier verschiedenen Möglichkeiten gewählt wird.Mit dem ebenfalls 24 Seiten umfassenden Kreativ-Detektiv-Heft können Kinder ab dem Alter von etwa zehn Jahren die Ausstellung näher kennenlernen. In diesem dritten Heft der Reihe sind die Texte etwas länger und dadurch für fortgeschrittene Leser besser geeignet. Zudem liegt das Schwierigkeitsniveau bei den Fragen etwas höher, zu den Aufgabentypen gehören unter anderem Lückentexte, Bildrätsel, Malen nach Zahlen sowie ein Kreuzworträtsel. Auch befindet sich auf den ersten Seiten ein beschrifteter Lageplan des Hauses.Bei der vierten Broschüre handelt es sich um ein 30-seitiges reines Leseheft mit Bebilderung. Das Heft dient der Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuchs. Inhaltlich geht es um ein Geschwisterpaar, das sich aus Alltagsgegenständen eine Zeitmaschine baut und bei seiner Zeit-Reise verschiedene Persönlichkeiten der Amberger Geschichte kennenlernt.