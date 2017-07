Wer Findling sagt, meint ein von seinen Eltern ausgesetztes Kind. Oder einen großen Stein. So ein Block, stattliche sechs Tonnen schwer, ist die neue Attraktion auf dem Piratenspielplatz.

Oberbürgermeister Michael Cerny, wegen seiner lädierten Achillessehne noch immer mit Krücken im Dienst, freute sich bei der Präsentation wie ein kleines Kind: "Wir haben jetzt eine touristische Attraktion entlang des Fünf-Flüsse-Radwegs." Danach übergab das Stadtoberhaupt den "Stein, der mit dem Wasser spricht" offiziell seiner Bestimmung. Bei der Landesgartenschau sei das Wasser ein wichtiger Bestandteil gewesen, brachte Cerny in Erinnerung. Gerne hätte er die Balance auf dem im Wasser liegenden Stein selbst ausprobiert, aber mit Krücken sei das keine gute Idee.So wurde der gut sechs Tonnen schwere Findling vom festen Ufer aus vorgestellt. Landrat Richard Reisinger sagte in seiner Funktion als Vorsitzender der Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach, er sei heute der Kapitän. Und er habe eine Karte mitgebracht, auf der der Weg zu einem Schatz beschrieben ist - im Wert von rund 12. 000 Goldstücken, sprich Euro. Für die Stadt sei das von Interesse. Denn auf sie entfielen damit nur noch 18. 000 Goldstücke. Der von Eckart Brandau in einem Wildbach des Voralpenlandes gefundene gut sechs Quadratmeter große und etwa sechs Tonnen schwere, ovale Naturstein mit Quarzadern sei über Jahrtausende vom Gletscherwasser geschliffen und geformt worden und werde nun im Flachwasserbereich des Piratenspielplatzes wie eine steinerne Insel ruhen.Der Gneis-Findling liegt auf einer Granitsteinplatte und bewegt sich langsam, wenn ihn jemand betritt. Zugfedern und Gummipuffer lassen kein ruckartiges Neigen des Steines zu, der sich in seine alte waagrechte Position zurückbewegt, sobald die Person auf dem Stein in der Mitte steht. Wie Ebbe und Flut am Meer, kommt das Wasser und geht wieder, je nach Gewichtsverlagerung. Eckart Brandau meinte, dass diese Stein-Insel durch Kommunikation zwischen Mensch, Stein und Wasser schwanke und den Menschen spielerisch in Beziehung mit den Elementen bringe.