Dem Verein Amberger Kaolinbahn ist es in einer sprichwörtlichen Notaktion gelungen, einen alten Eisenbahnwaggon vor dem Schneidbrenner zu bewahren. Das Exemplar, das aus dem Landkreis Schwandorf stammt, soll in die museale Eisenbahn-Sammlung integriert werden, die sich laut einer Pressemitteilung gerade im Aufbau befindet. Der Verein hatte den Tipp bekommen, dass sich auf einem Firmengelände noch ein offener Güterwaggon in Stahlbauweise befindet. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Mittelbordwaggon (Baujahr 1937), der noch ohne Druckluftbremse auskommt und damit aus Sicht des Vereins eine echte Rarität ist, die unbedingt erhalten werden sollte. Dieser Waggon wurde seinerzeit von der Maxhütte in Haidhof im internen Werksverkehr eingesetzt und wurde auf dem Gelände seit 1988 kaum mehr genutzt. Nun sollte dieses historische Unikat aus Platzgründen entsorgt werden, wie es heißt. Aber was tun, um ein derartiges Gefährt, das immerhin neun Tonnen auf die Waage bringt, kurzfristig noch zu bergen? Der Verein Amberger Kaolinbahn fand eine Lösung: Mithilfe eines Tiefladers ging die Reise nach Amberg auf das Betriebswerksgelände an der alten Drehscheibe. Bild: Peter Rezek