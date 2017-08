Auch wenn es momentan nicht nach Badewetter aussieht: Das Hocko hat noch bis Freitag, 22. September, um 18 Uhr geöffnet. Am Tag darauf öffnet das Kufü wieder - ab Freitag, 11. September, laufen dort die jährlichen Wartungsarbeiten.

Die Freibadesaison im Hockermühlbad geht nach Angaben der Stadtwerke auch heuer bis einschließlich Freitag, 22. September. Passionierte Schwimmer können nahtlos in die Wintersaison des Kurfürstenbades wechseln. Denn dieses öffnet nach den jährlichen Wartungsarbeiten am Samstag, 23. September, um 9 Uhr.Die Saison im Hocko ist zwar noch nicht ganz zu Ende, doch generell können die Stadtwerke jetzt schon feststellen, dass die Besucherzahlen bis einschließlich Juli gegenüber dem Vorjahr angestiegen sind. Heuer waren es bislang 75 000 Badegäste (2016: 59 000). Besucherstärkster Tag war der 21. Juli mit vermutlich über 3500 Wasserratten.Schönes Wetter und das 24-Stunden-Schwimmen sorgten für ein volles Haus. Aber auch der Kufü-Pokal am 28. Mai war ebenfalls ein Höhepunkt. Die Saison unter freiem Himmel wird 2018 vermutlich wieder am 1. Mai beginnen, so die Stadtwerke. Damit das Kurfürstenbad wieder up-to-date ist, wird es ab Freitag, 11. September, rundum gewartet. Nach Angaben der Stadtwerke werden fast ausschließlich regionale Unternehmen die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ausführen. Einige Events und Kurse stehen jetzt schon fest. So gibt es Spielenachmittage an den Samstagen, 7. Oktober und 9. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Wasserkino ist am Freitag, 3. November, ab 18.30 Uhr geboten.Mit der AOK richtet das Kufü am Samstag, 18. November, von 14.30 bis 17 Uhr einen Familien-Spaßbadetag aus. Die langen Saunanächte stehen unter einem Motto: Kabarettabend am Samstag, 21. Oktober, und Weltreise am Samstag, 25. November, jeweils von 20 bis 1 Uhr. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich.