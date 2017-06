"Das Rad muss sich drehen" - im Sinne dieses rotarischen Gedankens wurde am Montag im ACC der 56. Präsident des Rotary-Club Amberg gewählt. Der amtierende Wolfgang Funk übergab sein Amt an Stephan Prechtl, der den Club zwölf Monate als Präsident leiten wird.

Wie sollte es anders sein? Prechtl (Geschäftsführer der Stadtwerke) kündigte an, eine seiner Kernkompetenzen (Wasser) in einem internationalen Projekt unter dem Motto "Wasser und Hygiene" mit der Unterstützung eines regionalen Netzwerks zu entwickeln. Darüber hinaus will er aber auch nicht die vielen regionalen Aufgaben, um die sich der Rotary-Club kümmert, vergessen. Der Amberger Zusammenschluss mit seinen 63 ehrenamtlichen Mitgliedern unterstützt seit seiner Gründung 1962 gemeinnützige Vereine und Initiativen in unserer Region.Rotary wurde 1905 in Chicago von dem Rechtsanwalt Paul Harris gegründet und ist heute der weltweit älteste existierende Service-Club.