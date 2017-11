Längst ist das Stadtratsschießen bei der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft (FSG) zur Tradition geworden: Bereits zum 55. Mal kamen Kommunalpolitiker sowie Vertreter der Stadtverwaltung und der städtischen Gesellschaften am Schießstand zu fünf Wettbewerben zusammen.

Heuer hatten laut einer Mitteilung aus dem Rathaus die Frauen die Nase vorne:. Bürgermeisterin Brigitte Netta überzeugte beim Wettstreit um den Chefarztteller mit einem 20-Teiler und ließ Ralf Kuhn (72-Teiler) und Gabi Donhauser (86/beide CSU) hinter sich.Susanne Schwab, Pressesprecherin der Stadt, entschied den Wettbewerb um das Kummert-Krügl, das wieder von der gleichnamigen Brauerei gesponsert wurde, für sich. Mit einem 41-Teiler belegte sie Platz eins, dicht gefolgt von Thomas Bärthlein (42) und Michaela Frauendorfer (165/beide CSU). Auch in einer zweiten Disziplin gewann Schwab: In einem Kopf-an-Kopf-Rennen holte sie sich mit 90 von maximal 100 Ringen die begehrte Meisterscheibe. Marc Bigalke, ärztlicher Leiter der Notaufnahme im Klinikum, folgte knapp dahinter mit 89 Ringen. Brauerei-Chef Franz Kummert und Barbara Lanzinger (CSU) kamen jeweils auf 88 Ringe. Schlusslicht wurde mit 47 Ringen Norbert Wasner von der CSU.Beim Wettbewerb um die Präsidentenscheibe der Feuerschützengesellschaft, der mit der Luftpistole ausgetragen wird, setzte sich Michaela Frauendorfer mit 140 Ringen an die Spitze. Es folgten Oberbürgermeisters Michael Cerny (96) und Thomas Bärthlein (81). Lediglich im Pokal-Wettstreit setzte sich ein Mann durch. Thomas Bärthlein erreichte einen 85-Teiler und gewann den Kummert-Pokal vor Michaela Holzner (112) und Ruppert Natter (227/beide CSU).Beim anschließenden Fischessen im ACC-Restaurant gratulierte Oberbürgermeister Michael Cerny den zielsicheren Schützen und bedankte sich bei den Sponsoren des Abends.