Über 1000 Besucher erwartet das Stadtforstamt am Wochenende auf dem Mariahilfberg. Der zehnte forstliche Weihnachtsbasar gilt längst nicht mehr nur als Geheimtipp.

Startschuss ist am Freitag, 8. Dezember, um 11 Uhr. Weiter geht es am Samstag, 9. Dezember, von 9.30 bis 18 Uhr. "Jedes Jahr finden mehr Besucher den Weg zu uns und zu unserem vielfältigen Angebot", freuen sich die Organisatoren vom Amberger Forstamt.Wie in den Vorjahren wird der Basar am ersten Tag um 11 Uhr durch Oberbürgermeister Michael Cerny, den Guardian des Franziskanerklosters, Pater Seraphin Broniowski, und die Jagdhornbläser eröffnet. Ab diesem Zeitpunkt besteht Gelegenheit, sich mit Wildfleisch aus heimischen Wäldern sowie frisch geschlachteten Fischen aus den städtischen Weihern zu versorgen und Christbäume für das Weihnachtsfest zu erstehen. "Aber auch direkt vor Ort wird bei uns garantiert niemand verhungern oder verdursten", versprechen Martin Seits, Reiner Busch und Pascal Kölbl vom Stadtforstamt und machen auf das reichhaltige kulinarische Angebot aufmerksam. Dieses reicht von Wildgulasch über Wildschwein am Grill und Bratwurstsemmeln bis hin zu Räucherfisch. Außerdem sind Lebkuchen, Plätzchen, Glühwein, Kaffee und weitere Leckereien zu haben. Die Franziskaner vom Mariahilfberg offerieren zugunsten ihres Hilfswerks Lafia wieder frisches Obst und Nüsse aus Italien.Außerdem sind Schwedenöfen, Mistelzweige, Schmuckreisig, Kienspäne, Imkerprodukte und Handwerkskunst fürs Zuhause erhältlich. Die Kinder erwartet an beiden Tagen eine Fahrt mit der Pferdekutsche durch den Bergwald. Ein Stand vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten informiert über die vielfältigen Aufgaben der Forstwirtschaft. Auch die Kinder aus dem Kindergarten Kochkeller werden in diesem Jahr nicht fehlen: Sie unterhalten die Weihnachtsmarktbesucher am Samstag um 11 Uhr mit Liedern und Adventsgedichten.