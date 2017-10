Die Park- und Werbegemeinschaft (PWG) hat in Zusammenarbeit mit dem Betriebshofpersonal jedenfalls in dieser Woche damit begonnen, die Beleuchtung aufzuhängen. "Wir fangen mit den Sternen an. Der Rest folgt dann Schritt für Schritt", ließ PWG-Vorsitzender Andreas Raab auf Nachfrage wissen. Noch vor dem Totensonntag am 26. November soll die 2015 angeschaffte neue Beleuchtung dann komplett am Netz sein. Bild: Hartl