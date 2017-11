Es duftet nach Glühwein, gebrannten Mandeln, Lebkuchen und Bratwurst. Im Advent locken die Weihnachtsmärkte in der Oberpfalz die Besucher an. Manche punkten dabei mit einem Bühnenprogramm und internationalen Musikern, andere entfalten ihren Charme im Kleinen. Kunsthandwerker, Vereine und Verbände präsentieren sich. Der Markt wird zum Wohnzimmer, zum Treffpunkt für Familie und Freunde.

Tipps der Redaktion

Wenn die Buden stehen, dann stürmen Besucher wieder den Weihnachtsmarkt. Damit Ihnen nicht langweilig wird, haben wir die Weihnachts- und Adventsmärkte aus der Region und einige weitere am Rande der Oberpfalz zusammengetragen - viele ohne Eintritt, manche aber auch mit.Die folgenden Tipps der Redaktion sind natürlich subjektiv und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schicken Sie uns ein Bild von Ihrem Lieblingsweihnachtsmarkt in der Region und eine Begründung dafür an redaktion@onetz.de . Wir ergänzen die Übersicht gerne und stellen weitere - vielleicht kaum bekannte - Märkte vor.Ambergs Weihnachtsmarkt hat sich zum Treffpunkt für Familien, Freunde und Kollegen entwickelt. Ein Höhepunkt im Programm: das Weihnachtskaraoke mit Oberpfalzmedien und onetz.de.Vor einer imposanten Bergwerkskulisse verwandelt sich ein Platz in ein Weihnachtsdorf aus Holz und Tuch mit über 80 Ausstellern.Der Weihnachtsmarkt im Schloss bietet weihnachtliches und mittelalterliches Treiben: Krippenschnitzer und Glasbläser, Ritter und Edelfrauen.In der Nachbarschaft der Basilika gibt es Krippenschnitzer, Kerzen, Strickwaren, Genähtes, Töpferwaren, Klosterarbeiten. Kenner schätzen dern "kleinen und schnuckeligen Markt" auch wegen der Apfelküchel und Plätzchen.Urige Holzhütten, ein verwunschener Schlosspark, regionale Musikgruppen und gegrilltes Wildschwein warten auf die Besucher im Schlosshof. Außerdem schüttelt Frau Holle täglich frischen Schnee auf die Gäste.