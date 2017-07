Der Traum vom Raum beginnt im ehemaligen Autohaus Fischer an der Kastler Straße. "Ich habe einen (T)Raum" - so heißt eine Ausstellung der Werkstatt für Kinder, die an diesem für eine Kunstpräsentation ungewöhnlichen Ort eröffnet worden ist. "Ich will da ganz oben wohnen", kommentiert Max die Werkstatt-Schatten-City: Hochhäuser aus Verpackungsmaterial und lange Kartons, die noch längere Schatten an die Wand werfen.

An die 100 Besucher vergleichen mit großem Interesse die Traum-Boxen, mit viel Liebe zum Detail von den Künstlern eingerichtete Schuhkartons, mit den Fotos der Wunschwelten, die den jeweiligen Eigentümer in seiner Chill-Welt, im Kletterparadies oder in der Disco zeigen. Modelle von Traumhäusern, vom Vorhanghaus oder dem Restaurant zum goldenen Löffel, genauso wie das Milchtütenhaus, eine Gemeinschaftsarbeit der Klasse 1a der Barbaraschule, sind im Raum präsentiert. Im Welt-Raum baumelt der Vulkanplanet, zu sehen sind ein Skaterplanet und Ufos, aber auch Außerirdische, die ausgebüxt sind. In verschiedenen Räumen können die Kinder während der Ausstellung weiter aktiv werden: im Knüllraum ein Blatt DIN-A4-Papier knüllen wird schnell zum performativen Akt und führt zu neuen Raumordnungen oder zum Schnee räumen. Im Netzraum mit blauer Wolle, die sie sich per Akkuschrauber auf kleine Holzstöckchen spulen, weiter spinnen oder im "Vorsicht"- beziehungsweise Labyrinth-Raum mit einigem Geschick durch 50 baumelnde Pappröhren hindurch lavieren. Spätestens bei den vielen bunten Bausteinen werden Erwachsene und Kinder zu wahren Baumeistern, und es türmen sich laut Presse-Info schnell spektakuläre Bauten. Für all das haben die Werkstattkinder diesmal beim Aufbau selbst aktiv mit Hand angelegt. Dank der Unterstützung durch Tano, Treffpunkt Architektur der Bayerischen Architektenkammer Niederbayern/Oberpfalz, wurde das Motto "Ich habe einen (T)Raum" zu einer schönen und erfolgreichen Zwischennutzung des ehemaligen Autohauses.Die Werkstatt für Kinder bietet in den Ferien noch einige Kurse an und startet Ende September mit neuen Gruppen. Weitere Infos unter www.werkstattfuerkinder.de.