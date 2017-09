1957 machten sie ihren Abschluss bei den Armen Schulschwestern, dieser Tage feierten sie nach 60 Jahren ein Wiedersehen - 18 ehemalige Klassenkameradinnen, die an der heutigen Dr.-Johanna-Decker-Realschule (damals im Volksmund Mittelschule genannt) lernten. Zum Klassentreffen waren die jetzigen Seniorinnen aus der ganzen Oberpfalz, gekommen - einige von ihnen sogar bis aus dem Bayerischen Wald, aus Oberbayern, Rheinland Pfalz und dem Sauerland. Gisela Witt und Marlene Schuller hatten das Treffen organisiert. Fünf der ehemals 37 Schülerinnen sind mittlerweile verstorbenen. Die Ehemaligen, die im Rußwurmhaus zusammengekommen waren, hatten sich viel zu erzählen. Auf dem Programm standen ein Spaziergang durch die Innenstadt und Kaffeetrinken auf dem Marktplatz. Der noch immer bestehende enge Zusammenhalt zeigte sich gegen Abend, als sich das Treffen auflöste, die Auswärtigen aber nicht im Hotel übernachten mussten. Sie schliefen bei den einheimischen Freundinnen. Und so traf man sich am nächsten Tag zum gemeinsamen Frühstück wieder. Danach hieß es Abschied nehmen, nicht aber ohne das Versprechen, sich in Zukunft öfter wiederzusehen. Bild: ads