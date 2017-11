Das mit der Iberlgasse wurmt ihn. Die einzige Straße in der Altstadt, die nach einer Person benannt ist, hat kein Straßenschild. Das sei traurig, meint Gerhard Kotzbauer. Aber er weiß zumindest, wo die Iberlgasse ist. Die meisten anderen Amberger sind da wahrscheinlich ratlos.

Da kann Hobby-Heimatforscher Gerhard Kotzbauer mit seinem Buch manche Tür öffnen.



Gerhard Kotzbauer kennt alle Amberger Altstadt-Straßen. 81 sind es. Sie sind die Leidenschaft des gebürtigen Ambergers, der inzwischen in Poppenricht wohnt. Aber immer noch gern in den mittelalterlichen Gassen seiner Heimatstadt unterwegs ist. Irgendwann fielen ihm die Straßen-Bezeichnungen auf. Georgenstraße, Bahnhofstraße: Woher die "großen" Namen kommen, wusste er. Aber von der Iberlgasse, die ihm auf einem Plan begegnete, hatte er noch nie gehört.Kotzbauers Interesse war geweckt. Sein Ziel: Alle Straßennamen in der Altstadt zusammentragen und ihren Ursprung herausfinden. Damals war ihm nicht klar, welche Mammutaufgabe er sich damit gestellt hatte. Im Stadtarchiv bekam er von dessen Leiter Johannes Laschinger erste Hinweise. Auf das "Historische Ortsnamenbuch von Bayern" von Hans Frank, der sich darin auch mit Amberg befasst hat. Oder auf das Adressbuch von Amberg. "Da steht auch immer drin, wo der Name herkommt", berichtet Kotzbauer - aber jeweils nur ein Satz. "Zum Beispiel: Georgenstraße kommt von der Georgskirche."Kotzbauer war das zu wenig. "Da wollte ich schon ein bissl mehr wissen." Was folgte, waren unzählige Besuche im Stadtarchiv und in der Provinzialbibliothek, das Studium vieler Bücher und anderer historischer Quellen, Chroniken, Urkunden, von Schwaiger bis Destouches. Und natürlich auch die Suche im Internet.Kotzbauers Straßenverzeichnis war ursprünglich nur für ihn selbst gedacht. "Ein Buch war für mich überhaupt kein Thema." Als Konzern-Personalchef von Grammer war er früher viel in der Welt unterwegs - im Ruhestand wollte er mehr über seine Heimatstadt erfahren. Was er herausfand, packte er "in den Computer, in eine Exel-Datei". Die nahm stattliche Ausmaße an. "Es gibt gut 780 Straßen in Amberg. 81 allein in der Altstadt." Am Ende hatte seine Tabelle 26 Spalten und 281 Zeilen. "Das war dann nicht ganz übersichtlich."Bei einem von vielen Besuchen im Stadtarchiv stieß er "auf eine Handschrift von dem von mir hochverehrten Altmeister der Heimatforscher, Anton Dollacker: Der hat 1933 das sogenannte Amberger Straßenbuch geschrieben. In altdeutscher Schrift." Kein Problem für Kotzbauer. "Die hab' ich noch in der Schule gelernt. Aber damals hab' ich überhaupt nicht verstanden, warum ich das lernen muss: Das brauch' ich doch nie mehr in meinem Leben. Jetzt, im Alter, brauch ich es." Beim Studium der Ratsbücher "von 1600 noch was" wurde es schon schwieriger. "Das ist noch Kanzleischrift", in die sich auch Kotzbauer erst einlesen musste.Beim Durcharbeiten der Dollacker-Aufzeichnungen stellte Kotzbauer fest, "dass im Prinzip alle, die nachher was darüber gemacht haben, von Dollacker profitiert haben". Aber nicht alle haben diese Quelle auch vermerkt. Kotzbauer schon: Er hat akribisch aufgelistet, woher er seiner Erkenntnisse hat. Ergebnis: 595 Fußnoten. Nicht um zu dokumentieren, "was ich alles gelesen habe", sondern als Quellenangabe: "Ehre, wem Ehre gebührt."Irgendwann erkundigte sich Dr. Laschinger, wie es mit Kotzbauers Nachforschungen laufe. "Ich hab' gesagt, ich bin jetzt fertig. Dann fragte er: Und jetzt? Jetzt ist es gut, hab' ich gesagt", zitiert Kotzbauer jenen Dialog. "Aber Sie können das doch nicht in Ihrer Schreibtischschublade lassen": Laschingers Protest habe ihn ermuntert, seine Erkenntnisse zu veröffentlichen. Also meinte Kotzbauer, "ich könnte es ja mal versuchen. Dann hab' ich alles, was ich in meiner Tabelle hatte, niedergeschrieben." Herausgekommen ist ein Buch über die "Entwicklungsgeschichte der Straßennamen in der Altstadt von Amberg". Erschienen im März 2017. "Begonnen hat das Ganze im Dezember 2015, um die Weihnachtszeit", also vor genau zwei Jahren.Kotzbauer sieht sich selbst nicht als Autor, eher als "Datensammler". Aber einer, der seine Erkenntnisse gern mit anderen teilt. Was allerdings nur begrenzt möglich ist. Denn von seinem Buch gibt es genau drei Exemplare. Eines hat er behalten, die beiden anderen hat er dem Stadtarchiv und der Provinzialbibliothek überlassen - als Dank für die Hilfe. 165 Seiten sind es geworden. Eigentlich ist die Altstadt damit komplett abgehandelt. Und doch plant Kotzbauer eine Überarbeitung. "Ich hab' neue Erkenntnisse." Deshalb will er sein Erstlingswerk noch vertiefen. "Nächstes Jahr vielleicht." Dann womöglich sogar bebildert."Was macht man nicht als Rentner alles", sagt Kotzbauer und lacht: "Es fasziniert mich halt." Deshalb ärgert ihn das mit der Iberlgasse ohne Straßenschild auch so. "Da sage ich: Amberg schamt's euch! Ned amal a Schild!" Wenn man weiß, wo man suchen muss, findet man sie trotzdem: "Die Iberlgasse ist der Durchgang von der Badgasse zur Georgenstraße" - sie führt gegenüber des Seidlgaßls über den Parkplatz des Supermarkts. "Der einzige Straßennamen in der Altstadt Ambergs, der eine Person zum Namengeber hat" - und trotzdem stiefmütterlich behandelt, findet Kotzbauer: "Der Herr Iberl war immerhin Ratsherr - und jemand, der zwei Verdienstmedaillen bekommen hat, weil er den König unterstützt hat." Das, findet Kotzbauer, sollte Amberg doch ein Straßenschild wert sein.