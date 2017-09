Bühnenpräsenz? "Ois easy!" Werkzeuge: Gitarre, Schlagzeug, Bass und Mikrofon. Stimmlage: Bassbariton. Was braucht man mehr, um in der guten Stube aufzuspielen? Das 15. Wohnzimmerkonzert im Amberger Kulturwerk bot Garagen-Rock mit psychedelischen Einflüssen à la Lucas Hegner & SHAM.

In der Garage werden zwar keine Tafeln mit Namen von den Bandmitgliedern aufgestellt, aber sicher ist sicher, denn diese Musiker sollte man sich merken: Lucas Hegner & SHAM. Das sind Felix Blume am Schlagzeug, Maximilian Müller an der Gitarre und Bassist Christian Schrüfer. Im Amberger Kulturwerk feierten sie ihren dritten Geburtstag. "Los geht's mit einer Schnulze, so zum Einsteigen", sagt der ansonsten eher wortkarge 27-jährige Sänger. Da stehen sie, irgendwie gleichgültig mit ihren Instrumenten in der Hand. Keiner der vier Mitglieder verzieht eine Miene. Die ersten Takte kündigen den altbewährten Pilgerschritt des generationsübergreifenden Sulzbacher Happy Rocks an: zwei Schritte vor, einen zurück und dazu noch etwas mit dem Kopf schütteln.The Strokes hatten einen großen Einfluss auf Hegner. Der Amberger eignete sich das Gitarrenspiel selbst an und musiziert seit über zwölf Jahren. "Die habe ich gehört und wollte das auch können", sagt der 27-Jährige über die Strokes. Eigene Texte und Kompositionen runden den Stil auf Oberpfälzer Art ab. Da wird nicht einfach eine Coverversion präsentiert, aber dennoch erinnern die Stücke an Lieder von The Smashing Pumpkins und The White Stripes. Man hört Indie-Rock und Gitarrensoli mit einem medikamentösen Hauch von etwas, das gegen das Betäubungsmittelgesetz verstößt, in einer Wohnzimmeratmosphäre über der Zimmerlautstärke von 25 Dezibel.Lucas Hegner & SHAM sind aber im Stil der 60er nicht hängengeblieben. Sie vereinen in ihren modernen Texten Geschichten über Romanzen und heimatliches Flair: "Da war ein Nackter im Brunnen am Marktplatz und über den hob i den Song geschrieben." Anfang nächsten Jahres soll ihre erste CD auf den Markt kommen. Alles ohne Autotune - das haben die Jungs nicht nötig. Ob sie das große Los ziehen wollen? "Ich will einfach nie den Spaß am Musizieren verlieren", sagt Hegner und bleibt dabei bescheiden.Das erste Wohnzimmerkonzert vor über einem Jahr entstand aus der Not: Räumliche Begebenheiten führten dazu, dass eine Band spontan im Musikomm auftrat. Und weil die Stimmung gar so entspannend war, gibt es eine monatliche Zugabe.HeJoe Schenkelberg hat 2013 unter anderem den ersten Preis in der Kategorie "Beste Filmmusik" des Deutschen Rock-und-Pop-Musikverbandes gewonnen. Mit seinem Akkordeon ist er am Donnerstag, 19. Oktober, beim nächsten Wohnzimmerkonzert im Musikomm zu sehen.