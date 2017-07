Es war beim Bergfest 1977, als zum ersten Mal fair gehandelte Produkte im Stadtgebiet verkauft wurden. Das Transfair-Siegel existierte damals noch nicht. Das gibt es erst seit 25 Jahren. Doch der Gedanke, sozial und umweltverträglich zu handeln, wie es in den Leitlinien des Dachverbandes Gepa von 1977 hieß, fasste damals auch in Amberg Fuß.

Der Bund der deutschen katholischen Jugend hatte alles organisiert. Hans Karl war damals kirchlicher Jugendpfleger, Johann Ott und Doris Bierler im BDKJ-Vorstand. Sie fuhren nach Gelnhausen zur Gepa und holten von dort neben Honig und Kaffee auch südamerikanische Kunstgegenstände. 1975 war die Gepa als Handelsorganisation von Brot für die Welt, Misereor und dem BDKJ gegründet worden. Es entwickelte sich laut einer Pressemitteilung eine Tradition, die 1990 zu enden drohte.Anfangs mussten, da man nur ein Zelt hatte, die Waren täglich wieder weggeräumt werden. Sie fanden Platz im Kloster, dann bekamen die Ehrenamtlichen leihweise den Losstand der Caritas oder der Arbeiterwohlfahrt. Zuletzt hatte man eine absperrbare Holzhütte. Ohne Unterstützung von Regionaldekan Gotthard Dimpfl und Pater Friedbert Hofmann wäre all das nicht zustande gekommen. Die Kirchenverwaltung der Mariahilfbergkirche verzichtete auf Pachterträge, so dass der Reingewinn für Projekte in der Dritten Welt verwendet werden konnte. Aus diesen Anfängen entwickelte sich der Eine-Welt-Laden, den seit den 80er Jahren die Paulanergemeinde beherbergt.Inzwischen ist Amberg eine Fair-Trade-Stadt. Fragt man Mitbegründer Johann Ott danach, was er sich zum 40. Geburtstag des fairen Handels wünschen würde, dann sagt er: "Einen Umzug des Ladens von Paulaner in die Räume des jetzige Stadtarchivs. Dann läge man noch zentraler und man könnte nebenbei den fair gehandelten Kaffee in der jetzigen Schiffbrückgasse ausschenken."