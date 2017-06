"Du lieber Oberbürgermeister": Mit diesen Worten begannen die Mädchen und Buben aus der Sonnengruppe des Kindergartens Am Schelmengraben einen Brief an Michael Cerny. Die Antwort kam postwendend, samt gewünschtem Erfolg.

Und am Ende war die Lektion fast noch wichtiger als die Umsetzung der Bitte: Wer für sein Anliegen eintritt und richtig argumentiert, kann viel erreichen. Am Donnerstag durften die Kinder auf dem Spielplatz an der Peter-Lippert-Straße ganz offiziell ein Schild aufstellen. Es zeigt zwei Szenerien. Einmal wirft ein Mensch seinen Müll auf den Boden. Das andere Mal wirft er ihn in einen Eimer. Jetzt ziert der in Form eines Verkehrsschildes gestaltete Hinweis den Eingangsbereich des weitläufigen und von der Straße uneinsichtigen Areals. Dies erachteten die Kinder als notwendig und hoffen künftig auf Verbesserung.Im April entdeckten die Erzieherinnen bei einem Ausflug auf den Spielplatz unzählige Glasscherben. Die Leiterin der Sonnengruppe, Sabine Tschöpl, machte Fotos und musste mitsamt den Kindern den Spielplatz wieder verlassen. Es war aber leider kein einmaliger Vorfall. "Wir kommen regelmäßig hierher und manchmal liegen so viele Scherben herum, dass wir wieder gehen müssen." Daraus entstand die Idee, etwas an diesem Zustand zu ändern. Zehn Vorschulkinder im Alter von fünf und sechs Jahren entwickelten ein Konzept, zu dem unter anderem auch der Brief an den Stadt-Chef gehörte. Sie malten Hinweisschilder und suchten sich die besten Elemente aus allen Zeichnungen aus, um eine große Tafel zu basteln. Gemeinsam mit Bernhard Frank vom Team Grün der Stadt Amberg, der den Entwurf abnahm und in Druck gab, entstand so ein Schild aus Metall, das Spielplatzkontrolleur Alexander Gaudermann am Donnerstag gleich aufstellte. Auch Bürgermeister Martin Preuß überzeugte sich vom Gelingen des Projekts und verband damit die Hoffnung, dass die "ziemlich unverantwortlichen Jugendlichen" künftig bessere Vorbilder sind.Für den 1994 von Künstler Eckhard Brandau gestalteten Spielplatz wird übrigens noch ein Pate gesucht. Die Patenschaften können durch Einzelpersonen, durch Vereine oder Verbände oder durch Firmen übernommen werden. Voraussetzung ist die Bereitschaft, regelmäßig ein waches Auge auf die von ihnen betreuten Flächen und Geräte zu haben. Aus diesem Grund sollten sich die Paten in räumlicher Nähe zum Spielplatz befinden. Weitere Informationen gibt es bei der Kommunalen Jugendpflegerin Katrin Cislaghi unter (09621) 6509101.