Eine über weite Strecken überlegene Mannschaft des FC Sternstunden schlug eine Auswahl Amberger Allstars verdient mit 6:2. Bereits zur Halbzeit lag das mit Ex-Profis gespickte Team der BR-Sternstundenaktion mit 6:1 in Führung. - So würde der Berichter über ein Fußballspiel wohl beginnen. Doch das Match war kein gewöhnliches.

Gespickt mit Ex-Profis

Weniger um Ehrgeiz

Denn das Ergebnis dieser Begegnung des FC Sternstunden gegen die Amberger Allstars innerhalb des Programms zum 70-jährigen Bestehen des SC Germania Amberg stand von Anfang an im Hintergrund.Die Vorfreude bei den Germanen war groß, als zu Jahresbeginn feststand, dass die Fußballmannschaft der Benefizaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks anlässlich des SC- Jubiläums ein Gastspiel auf der Anlage am Wagrain abhalten wird. Nun war es soweit: Die Mannschaft des FC Sternstunden, gespickt mit Ex-Fußballprofis wie Moise Bambara (FC-Ingolstadt), Ex-Eishockeyprofi Anton Maidl, BR-Moderator Tom Meiler sowie 1860-Trainer-Legende Karsten Wettberg lief auf. Mit dabei war auch Christian Meier, Sänger bei "Da Huawa, da Meier und I".Auf der anderen Seite hatte Germania eine Auswahl Amberger Allstars, angeführt von Kapitän und Schirmherr OB Michael Cerny, FCA-Präsident Helmut Schweiger, sowie einigen verdienten Ex-Germanenspieler wie Torwart Ernst Kätzlmeier, Markus Walz, Günter Prüll, Jörg Kroha, Michael Mutzbauer, Alfons Schwab oder Ex-Germanentrainer Andreas Maltsev aufgestellt.Zudem standen Vertreter der örtlichen Vereine, der Politik und Gesellschaft, sowie die aktiven Germanenspieler Fabian Schanderl, Florian Danzer und Markus Neudeck in der Formation. Ebenfalls mit auf dem Platz war eines der ältesten SCG-Mitglieder, Thomas Reiß, der mit 83 Jahren sogar noch Karsten Wettberg (75) auf der Gegenseite altersmäßig überholte. Michael Wiehrl, Inhaber des Sportgeschäfts F 2, spendierte Trikots, so dass alle ein Erinnerungsstück mitnehmen konnten.Rund 200 Zuschauer waren an den Langangerweg gekommen, um dabei zu sein. Die Sternstunden-Mannschaft zeigte zu Beginn, dass sie über fußballerische Klasse verfügte und lag bereits nach knapp 20 Minuten mit 4:0 in Front. Dass es bei dieser Partie weniger um den sportlichen Ehrgeiz als um Spaß ging, wurde spätestens deutlich, als BR-Moderator Tom Meiler den Schützen des 1:4 Anschlusstreffers, Fabian Schanderl, während des Spiels zu seinem Tor mit dem Mikrofon in der Hand befragte, oder kurz darauf Christian Meier auf dem Platz seine Mitspieler interviewte. Dennoch zogen die Favoriten bis zur Pause auf 6:1 davon.In der zweiten Hälfte fanden sich die Allstars besser und verkürzten durch Germanentorjäger Florian Danzer auf 6:2. Beinahe wäre noch das 6:3 gefallen, doch Andreas Maltsev scheiterte per Strafstoß am Pfosten. In den letzten Minuten waren beiden Teams die hohen Temperaturen anzumerken. Das Spiel trudelte, immer wieder aufgelockert durch Sternstunden-Kicker, die etwa Mitspieler Bernd Heinisch per Bierbank vom Platz trugen, dem Schlusspfiff entgegen. Am Ende stand ein gelungener Nachmittag und dessen Erlös, der noch nicht genau beziffert werden kann, der BR-Sternstundenaktion zu Gute kommt.