Musikgenuss und das Gefühl, Gutes zu tun: Beides vereint das Siemens- Wohltätigkeitskonzert, heuer zum 15. Mal. Besucher dürfen sich auf romantische Klänge freuen.

Seit 2001 gastiert - mit einer kurzen Unterbrechung - das Siemens-Orchester München in Amberg. "Das ist eine tolle Geschichte", sagte Günter Jakesch, Sprecher der Betriebsleitung des hiesigen Siemens-Werks. Nicht nur er, sondern zahlreiche Musikliebhaber freuen sich auf die 15. Vorstellung der Musiker im Stadttheater. Der Zuspruch ist stets hervorragend, die Konzerte sind stets ausverkauft. Als kulturelles Highlight würdigte Oberbürgermeister Michael Cerny die Veranstaltung. Siemens mache deutlich, dass das Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Stadt sei. Jeder Besucher könne sich doppelt freuen: Er habe Musikgenuss und tue Gutes. Der Erlös bleibt vor Ort und fließt in gemeinnützige Projekte. Laut Jakesch waren es bislang 21 Empfänger, da in manchen Jahren teilweise zwei Organisationen bedacht wurden.Heuer bekommt die Amberger Tafel den Erlös. Deren Vorsitzender Bernhard Saurenbach zeigte sich sehr dankbar für die zugedachte Zuwendung. Bei der Tafel seien derzeit 700 Haushalte (1020 Erwachsene und 700 Kinder) registriert. Die 90 ehrenamtlichen Helfer bezeichnete er als solide Basis der Einrichtung. Saurenbach erklärte, wofür die Spende aus dem Siemens-Wohltätigkeitskonzert verwendet wird. Zum einen werden für die Tafel-Kunden Gutscheine über jeweils 50 Euro für den Kauf von Schuhen und von Bekleidung verteilt. Zum anderen gebe es für Alleinstehende mit mehreren Kindern Jahreskarten für das Schwimmbad. Das von Markus Elsner geleitete Siemens-Orchester München wird mit seinen 70 bis 80 Musikern am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr, für ein volles Haus im Stadttheater sorgen, zeigte sich Kulturreferent Wolfgang Dersch überzeugt. Er kündigte ein romantisches Familienkonzert an. Auf dem Programm steht je ein Werk von Robert Schumann (Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll, Opus 54) und Johannes Brahms (Sinfonie Nr. 2 in D-Dur, Opus 73). Brahms sei im Hause Schumann ein- und ausgegangen, Robert Schumanns Frau Clara habe viele Konzerte von Brahms uraufgeführt. Dersch stellte auch den Solisten vor: Henri Bonamy, "ein musikalisches Wunderkind". Der Sohn einer rumänischen Geigerin und eines französischen Diplomaten habe im Alter von sechs Jahren seine Klavierausbildung in Paris begonnen. Er begleitete Stargeigerin Julia Fischer bei Kammerkonzerten, gastierte als Solist weltweit. "Er ist wirklich etwas Besonderes." Karten für das Siemens-Wohltätigkeitskonzert (17 Euro auf allen Plätzen) gibt es ab Donnerstag, 25. Januar, um 9 Uhr bei der Tourist-Info.