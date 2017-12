Der Zuspruch ist ungebrochen: Auch beim 16. Adventssingen des Oberpfälzer Gauverbands der bayerischen Heimat- und Trachtenvereine Gebiet West genießen die Zuhörer in der Amberger Bergkirche volkstümliche Weisen und besinnliche Texte.

Zum ersten Mal dabei

Mit aktuellem Bezug

Musik- und Gesangsgruppen aus der Region stimmten ihre Zuhörer auf Weihnachten ein. Konrad Stauber, Musikwart des Trachtenvereins Stamm aus Sulzbach-Rosenberg und Organisator des Adventsingens, ließ in Texten von Pfarrer Heinz Summerer die Heilsgeschichte Gottes lebendig werden, von den Musikern und Sängern musikalisch passend begleitet. Der Erlös dieses Gau-Adventssingens, 500 Euro, kommt der Sanierung der Bergkirche zugute.Die Besucher rückten in den Kirchenbänken eng zusammen. Trotzdem mussten viele mit einem Stehplatz vorlieb nehmen. Die Franziskanerpatres drückten als Hausherren ihre Freude über den großen Zuspruch aus. Anerkennung zollten sie Konrad Stauber, dem es jedes Jahr aufs Neue gelinge, regionale Musik- und Gesangsgruppen dafür zu gewinnen, den Besuchern der besinnlichen Andacht ein abwechslungsreiches und attraktives Programm auf gutem Niveau zu bieten.Mitwirkende waren in diesem Jahr erstmals die Milchbanklmusik vom Heimat- und Trachtenverein Erz- und Eisenwalzerboum aus Sulzbach-Rosenberg sowie die Jura-Sänger aus Stöckelsberg. Die Sänger und Musikanten des Heimat- und Trachtenvereins Stamm aus Sulzbach-Rosenberg mit dem Duo Morgenschweis/Lommer, dem Sulzbacher Zweigesang und der Sulzbacher Stubenmusik mit ihren ausgezeichneten Beiträgen durften ebenfalls nicht fehlen. Ergänzend las Konrad Stauber Texte zur Adventszeit aus der Feder von Pfarrer Heinz Summerer vor.Mit melodiösen Saitenklängen von Gitarre, Zither und Hackbrett machte das Quintett der Sulzbacher Stubenmusik den Auftakt und bereicherte auch das weitere Programm. Die Milchbanklmusik präsentierte sich als Quintett mit adventlichen Instrumentalstücken, aber auch mit regionalem Liedgut als Gesangsduo und Musikerinnen-Trio. Die engagierten Jura-Sänger aus Stöckelsberg erfreuten mit wunderbar harmonierenden, ausdrucksstarken Stimmen. Eine Selbstverständlichkeit ist es für Sabine Morgenschweis, und inzwischen auch für Bruni Lommer, bei allen Veranstaltungen von Konrad Stauber im kirchlichen Jahreskreis mitzuwirken. Als Sulzbacher Zweigesang waren Konrad Stauber und Bruni Lommer im gelungenen Zweiklang mit regionalem adventlichen Liedgut zu hören. Bruni Lommer bildete auch mit Sabine Morgenschweis ein geniales Gesangs-Duo, das mit seinen klaren Stimmen überzeugte.Von "Das Volk Israel" bis zu "Wir" reichten die Texte von Pfarrer Heinz Summerer, die Konrad Stauber in den Musik- und Gesangspausen verlas. Das Besondere daran war, dass diese Vorträge nicht in der Vergangenheit endeten, sondern stets auch einen Bezug zur heutigen Zeit herstellten. Nach dem Segen zum Ende der Andacht leisteten auch die Zuhörer ihren gesanglichen Beitrag mit dem Lied "Der Engel des Herrn".