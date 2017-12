Es ist keine Überraschung: Beim 37. Amberger Adventssingen sind die beiden Vorstellungen im Stadttheater ausverkauft. Kreisheimatpflegerin Martha Pruy hat wieder ein Programm zusammengestellt, das die Besucher zu andächtigem Zuhören animiert.

Eindrucksvolle 90 Minuten

Wieder mit Escherl

Andächtige Stimmung

Amberg. Während der 90 Minuten war keine Unruhe, kein Räuspern oder Husten zu bemerken. Ein Zeichen dafür, wie interessant, vielseitig, ja spannend dieses Adventssingen war. Es waren ja auch durchwegs Musikanten auf der Bühne, die mit ihren Beiträgen die Zuhörer gefangen nahmen. Bürgermeister Martin Preuß oblag es, bei der Nachmittagsveranstaltung, vor allem Martha Pruy zu danken - für ihr Engagement, das nun schon die 37. Auflage des adventlichen Klassikers ermöglichte.Folgende Gruppen und Musikanten waren auf der Bühne platziert und gestalteten diese eindrucksvollen 90 Minuten: das 4-er Blech unter Leitung von Sophia Hofmann, die Birgländer Sängerinnen (Leitung Lisa Brzosa), begleitet von Gitarre und Akkordeon, die Gruppe Boxgalopp aus Bamberg mit Akkordeon, Klarinette, Geige, Kontrabass und Dudelsack (Leitung David Saam), die acht Männer des PicChorolo-Ensembles mit Franz Hanauska und Martina Englhard an der Harfe, die Stauber-Moidla mit Rita Butz an der Zither und der Kammerchor der Decker-Schulen mit zwei Flötistinnen, geleitet am E-Piano von Franz Hanauska. Ein Glücksfall war es, dass Reinhold Escherl wieder so gesund ist, dass er die Sprecherrolle übernehmen konnte. Wieder etwas ganz Besonderes war auch das Krippenspiel, das die Hirtenkinder der Freudenberger Bauernbühne unter der Regie von Barbara Söllner darboten.Das Konzert begann mit dem 4-er Blech in der Besetzung von Trompeten und Flügelhorn, das mit einem Rondeau von Mouret festlich mit strahlenden Trompetenklängen eröffnete und später noch mit drei Stücken, unter anderem dem geblasenen Jägerchor aus dem Freischütz, instrumentalen Glanz darboten. Reinhold Escherl zelebrierte in vier Lesungen Texte von Robert Ditz, Reinhard Kaiser, Anna-Elisabeth Gleißner und Anneliese Bachert, oft mit direkten Bezug zu Amberg und der Mariahilfbergkirche. "S kummt, wias kummt", du kannst planen und dich abrackern, dein Schicksal hast du nur bedingt in der Hand, denn "s kummt, wias kummt", lautete die Kernaussage. Die Birgländer Sängerinnen stellten sich mit "Sing' ma im Advent" vor und nahmen mit beeindruckend schlicht gesungenen Stücken ("Kaam hom die Engl" und "Laß uns das Kindlein wiegen") die Zuhörer in die Weihnachtsgeschichte mit.Das Ensemble Boxgalopp greift Melodien aus Franken und anderen Regionen auf und mixt daraus einen ursprünglichen, unverwechselbaren Sound. Damit brachten die Musiker mit dem Erdbeerwalzer, "In der dunklen Jahreszeit" und "Auf einem Weidenblättchen" Musik zum Klingen, die stellenweise an schottische Dudelsack-Klänge erinnerte und in ihrer Farbigkeit überraschte.Mit PicChorolo war eine A-cappella-Gruppe zu hören, die in stimmlicher Homogenität und klug differenzierte Gestaltung mit vier Beiträgen zu hören war. Bemerkenswert war die gute Textverständlichkeit bei allen Liedern. Ein wahrer instrumentaler Genuss war Martina Englhard, die mit ihrer Harfe und durch ihr sensibles Spiel die Zuhörer zum Staunen und zum Träumen brachte. Wunderschön war ihre Interpretationen von "Spinnradl" und fast meditativ "Die schöne Weis". Dass in den Decker-Schulen ein sehr guter Musikunterricht gepflegt wird, war bei den Darbietungen des Kammerchores zu erleben, der diesmal mit zwei Querflöten zusätzliche Farbe erhielt. Sehr interessant und vorzüglich gesungen war "Maria durch ein Dornwald ging", eindrucksvoll in Ausdruck und Gestaltung "Singen wir im Schein der Kerzen" und als Ohrwurm das Lied von Lorenz Maierhofer, "Wieder naht der heilige Stern".Die Stauber-Moila sorgten mit Rita Butz an der Zither stets für andächtige Stimmung. Die Stimmen von Michaela und Teresa bildeten eine bewundernswerte Einheit, ihr ausdrucksvolles Singen brachte die starken Texte eindrucksvoll zur Geltung. Bei "S Gebot is ausganga" und "S Licht is da" ebenso bei "O du mei Simmerl" war gespannte Aufmerksamkeit im Publikum zu spüren.Ein ganz besonderer Höhepunkt war (wieder einmal) die Geschichte, die die Hirtenkinder der Freudenberger Bauernbühne szenisch erzählten. Da erläuterte der alte Erzengel Gabriel zwei jungen Engeln die Weihnachtsgeschichte von damals. Parallelen zur Gegenwart mit Elend und Vertreibung waren geschickt eingebaut (ohne Holzhammer-Belehrung), und der Gang zum Jesuskind erfolgte mit der Zuversicht: Vor Gott, bei Jesus, sind Gute wie Sünder, auch Bettler und Diebe, willkommen. Eine ganz starke Vorstellung. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Es wird scho glei dumpa" endete dieses Adventssingen, das allen Beteiligten Entschleunigung in der vorweihnachtlichen Hektik bescherte.