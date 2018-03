Im Frühjahr vergangenen Jahres feierte die Lions-Musiknacht der Amberger Gymnasiums-Chöre ihre Premiere. Nun folgt am Donnerstag, 22. März, um 19.30 Uhr im ACC die Fortsetzung des Projekts.

Für das Konzert hat nicht nur jeder Chor sein eigenes Programm vorbereitet, sondern studiert - neben dem regulären Schulbetrieb und weiteren regulären Auftritten im Jahresprogramm der jeweiligen Schulen - auch drei gemeinsame Songs neu ein. Um die beeindruckende Anzahl von rund 180 jungen Stimmen zusammenzuführen, haben die Schüler und Chorleiter auch einen freien Samstag geopfert, um gemeinsam zu proben."Thank you for the Music!" lautet das Motto des Abends, an dem sich die Ensembles mit einem abwechslungsreichen Mix aus Rock-, Jazz- und Popsongs zunächst einzeln präsentieren. Unterstützt werden sie dabei von Bands und Combos der jeweiligen Schulen. Zum Abschluss stehen dann alle gemeinsam auf der Bühne, um das Publikum mit ihrer Stimmgewalt zu faszinieren. Gast-Coach ist Matthias Schlier. Der 1964 in Würzburg geborene Pianist, Kirchenmusiker und Orchesterleiter ist stellvertretender Leiter der Sing- und Musikschule Regensburg, Leiter des dortigen Cantemus-Chors sowie Chorleiter an der Basilika St. Emmeram. Außerdem hat Matthias Schlier gemeinsam mit Roman Emilius die Leitung des Universitäts-Chors in Regensburg übernommen. Mitwirkende sind die Chöre des Decker-Gymnasiums unter der Leitung von Franz Hanauska, des Erasmus-Gymnasiums (Christine Uhle) sowie des Gregor-Mendel-Gymnasiums (Johanna Meindl). Die Einnahmen der Veranstaltung kommen laut Presse-Info den Amberger Gymnasien zugute.Der Eintritt kostet in der Kategorie A 19 Euro (ermäßigt zehn Euro), für Tickets der Kategorie B sind 17 Euro (acht Euro) zu bezahlen. Karten und Informationen gibt es in der Tourist-Information am Hallplatz 2, 10-12 33, sowie der E-Mail unter der Adresse tourismus@amberg.de. Weitere Infos unter www.stadttheater.de.