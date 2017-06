5. Amberger Kunstsymposium steuert auf Vernissage am Samstag zu

Es blubbert der Schaum, es fallen die Holzspäne, es zischt das Schweißgerät. Im Hof und in den Räumen des Kulturstifts wächst Kunst heran - so vielfältig, wie sie bei 14 kreativen Potenzialen eben ausfällt. Das Amberger Kunstsymposium steuert auf seinen Höhepunkt zu: die Vernissage am Samstag um 19.30 Uhr.

Die Künstler Beim 5. Amberg Kunstsymposium sind dabei: Katerina Dobroslava Drahosova, Kurt Etzold, Heini Hohl, Heike Lepke, Marion Mack, Imad Moussa, Michaela Peter, Anja Roehnelt-Kamm, Marion Steger, Stefan Stock, Marcus Trepesch, Hanna Regina Uber, Erika Wakayama und Stefan Wolfsteiner. (ge)

Schon zum fünften Mal organisierten Michaela Peter, Marion Mack und Hanna Regina Uber ehrenamtlich das internationale Kunstsymposium in Amberg, eine von allen Kunstvereinen und Verbänden unabhängige Veranstaltung - von Künstlern für Künstler, gefördert unter anderem von Stadtwerken und Sparkasse. Die Räume stellt heuer das Kulturstift (ehemaliges Kunstkombinat) kostenlos bereit.Auch dieses Mal kommen wieder 14 Bildhauer, Maler, Grafiker oder Collagisten für eine Woche zusammen, das frei interpretierbare Thema lautet "Vanitas" (lat. leerer Schein, Eitelkeit, Prahlerei, oft auch Symbol der Vergänglichkeit). Und die Künstler aus Tschechien, Syrien, Deutschland, Japan und Ungarn nähern sich dem Thema mit unterschiedlichsten Materialien und Techniken - in durchaus inspirierender Zusammenarbeit, täglich rund acht Stunden.Von der Collage aus alten Plakaten über Papierbelichtung auf riesigen Bahnen und eindrucksvollen Arbeiten aus Eis führt der Weg zum Ziel über die Kombination Blech-Papier auch zu Metall- und Glasinstallationen, zu Zeichnungen, mit Metall verkleideten Holzskulpturen und Performance-Kunst aus Luft und Schaum. Es findet sich aber auch der klassische Leinwand-Maler im Gebäude. Nebenan produzieren Studenten der OTH einen Themenfilm. Besucher können übrigens täglich von 15 bis 18 Uhr den Künstlern über die Schulter schauen. Abschließend werden bei der Vernissage mit Kunstfest am Samstag, 10. Juni, ab 19.30 Uhr die Arbeiten der Öffentlichkeit präsentiert. Sie sind noch bis zum Altstadtfest im Kulturstift zu sehen.