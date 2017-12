"Es gibt leider nur noch Stehplätze" erfahren die Besucher, die am Samstagabend noch keine Platzkarten für das Weihnachtskonzert in St. Georg haben. Die festlich geschmückte Kirche platzt fast aus allen Nähten, denn Vox Aeterna plus Streichquartett und Bläser hatten zur musikalischen Einstimmung auf das Fest geladen. Spätestens bei dem Hinweis der Organisatoren, wo sich die Notausgänge befinden, sind die Beliebtheit des Ensembles und das Ausmaß des Andranges nicht mehr zu übersehen.

Mit Anna Godelmann (Violine I), Anna-Sophia Kraus (Violine II), Vera Dörfler (Viola) und Christoph Pickelmann (Cello), den Trompetern Sophia Hofmann und Jürgen Probst bieten die Vokalisten gemeinsam ein erlesenes Programm aus Klassik, bekannten Weihnachtsliedern - und Überraschungen.Beim Concerto Grosso von Arcangello Corelli zeigen die Streicher große Virtuosität. Nicht nur die Gesichter der Musiker, sondern auch die der Zuhörer strahlen. Letztere dürfen bis zum Schluss nicht applaudieren - machen ihren Gefühlen aber so Luft. Als die Hauptakteure des Abends erst beim dritten Versuch von "Deck the Hall" unter Lachen der Sängerinnen den richtigen Ton treffen, springt der Sympathie-Funke der sonst perfekten Vorstellung vollends auf die Zuhörer über. Als die locker auf Hockern durchgemischte Truppe mit "Snow in the Summertime" begeistert, indem sie gegenseitig in einer fantastischen Choreografie klatschend und schnippend Percussion-Elemente beisteuert, beweist sie Humor und professionelles Entertainment.Einige Helfer sind bei dem Konzert nötig, die dankbar erwähnt werden. Auch das anschließende Beisammensein mit Punsch dient einzig der Freude der Mitwirkenden. Der Erlös geht an eine Musikschule in Uganda, um auch dort das zu ermöglichen, was Pfarrer Markus Brunner so formuliert: "Es sind ermutigende Zeiten, wenn die jungen Menschen dem Glauben ihre Stimme schenken."