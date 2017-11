Wer die Werke von Georg Baier betrachtet, will wissen: Was war wohl die Motivation des Künstlers? Gesellschaftskritik mit ein paar Spritzern Humor?

Amberg . (kge) Der Verein A.K.T. hatte den Künstler aus dem Frankenland in das Kulturstift geladen. Markus Trepesch stellte in Vertretung von Hans Graf (der an diesem Abend richtig arbeiten, sprich im Casino-Wirtshaus kochen musste) Baier und dessen Werke vor. Dabei nannte er den Schaffenden unprätentiös und gestaltete seine kurze flapsige Einführung so: "Bilder kaufen! Hopp, hopp! Ihr seid nicht zum Spaß hier!"Wie analoge Emoticons hängen die gerahmten kleinformatigen Werke nebeneinander. Mit Worten versehen, sind sie selbsterklärend. Doch seine "großen" Plakate, die puristisch nur von Klammern gehalten ausgestellt werden, lassen den Betrachter grübeln. Sind es Masken oder Fratzen? Animalisch oder menschlich?In verschiedenen Techniken und Farben wird die Form immer wiederholt. Mal mit zwei Löchern als angedeutete Augen, dann mit nur einem, wie wenn das andere zwinkert. Oder ganz intensiv in grellem Rot, das dämonisch wirkt. Jeden Tag schafft Georg Baier mindestens eines seiner Werke, sozusagen als Tagebuch.Es können aber auch 12 oder 14 sein, erzählte Trepesch und wollte gerne wissen, warum nicht genau 13. Dazu äußerte sich Baier nicht, und man hatte überhaupt den Eindruck, dass eine Vernissage zwar sein muss, aber dem bescheiden wirkenden Künstler selbst unangenehm war.