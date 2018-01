"Na toll ...", sagt Aladin immer wieder - ganz zeitgemäß und aus dem modernen Wortschatz nicht mehr wegzudenken. Und Recht hat er, denn was ihm am Sonntagnachmittag im Stadttheater alles passierte und wie seine Geschichte umgesetzt wurde, war vor allem "toll!"

Erzählt wird, wie er als Kind für den Zauberer die Lampe aus einer Höhle voller Schätze herausholen muss. Dabei bleibt er seinem Auftrag treu, nimmt nichts anderes von den Kostbarkeiten. Allerdings wird ihm sein "ich habe keine Angst!", der Ausruf, der später den Kindern im Publikum entlockt wird, vom bösen Mann nicht vergolten, denn dieser sinnt nur auf Macht, die er für das Wichtigste im Leben hält. Mit seinem Schatz flieht er nach Hause, sitzt dann im unaufgeräumten Kinderzimmer, das schmuddelige Ding in den Wurstfingern. Mutti macht das Teil natürlich sauber und schwupps erscheint durch die Reibung Dschinni - Kim Mira Meyer, die diese und sowohl die Prinzessin Jasmin als auch den bösen Zauberer wunderbar verkörpert. Nebenbei ist sie für die gesamten Texte verantwortlich und schafft es durch ihre klare, wohltönende Stimme, den Ausfall ihres Mikrofons am Anfang auszugleichen.Bei Aladins zweitem Wunsch an den Flaschengeist, er hat nämlich insgesamt drei und der erste war ein Festmahl für Mami und ihn, befragt er die jungen Theaterbesucher. Diese fordern ganz eindeutig einen Aufräumroboter. Schließlich kennt jeder Heranwachsende die Plage, Ordnung zu schaffen. Und der kleine Protagonist hat es doch auch so schwer im Chaos zwischen Klamotten und Kuscheltieren. Deshalb beschließt seine Erziehungsberechtigte erst einmal, die Wunderwaffe Lampe zu verstecken, bevor Aladin sich am Schluss noch Eis für alle wünscht.Adem Hancer mimt grandios die Hauptfigur aus 1001 Nacht, während die Musiker David Frühwirt (Violine), Johannes Zahlten (Bratsche), Peter Wöpke am Cello und Rolf Weber an der Klarinette liebevoll ausgesuchte Kompositionen spielen.Zwei Schauspieler, vier Musiker und ein Minimum an Requisiten sind in der bezaubernden Inszenierung von Irina Frühwirt nur nötig, um Kinder und Erwachsene für eine gute Stunde in die Welt der fliegenden Teppiche zu entführen. Ihre Begeisterung zeigen sie am Ende mit Applaus und trampelnden Füßen.