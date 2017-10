Einfach so aus ihren Büchern vorlesen, das können die beiden Allgäuer Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr nicht. Sie müssen immer hakeln und streiten, was das Zeug hält. Trotzdem schaffen sie es, bei ihrer Lesung in Amberg aus zwei, statt aus einem Roman vorzulesen.

Komödiantische Lesung

Optimaler Wechsel

Ein verzwickter Kriminalfall am Allgäuer Himmelhorn für Kommissar Kluftinger, den kultigen Chef-Ermittler der Kemptener Polizei und zusätzlich eine witzige 80er-Jahre-Sommerreise an die Adria mit italienischem Meerblick und deutschen Gewohnheiten. Mit den beiden Romanen "Himmelhorn" und "In der ersten Reihe sieht man Meer" reisen Volker Klüpfel und Michael Kobr ins ACC.Zwei Bücher, zwei Autoren. Da passen auch zwei Bühnenbilder. Klüpfel schleppt eine Kühlbox samt Liegestühlen und Sonnenschirm auf die Bühne, während Kobr sich gemütlich am zünftigen Biertisch niederlässt. Der Streit lässt natürlich nicht lange auf sich warten. In schönstem Allgäuer-Dialekt versucht Klüpfel seinen sturen Kollegen Kobr davon zu überzeugen, dass sie aus "In der ersten Reihe sieht man Meer" vorlesen. "Wir lesen jetzt Himmelhorn!", wettert Michael Kobr. Es passe viel besser zu Amberg, weil die Stadt ja vor der tertiären Kontinentalverschiebung und der sekundären ... Dings ... quasi direkt an den Alpen lag. Die Entscheidung bringt schließlich das gute alte Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel.Natürlich entscheidet mal Kobr das Spiel für sich, mal hat Klüpfel den besseren Superhelden auf seiner Seite, um den "Gegner" zu besiegen. Papier deckt Brunnen? Denkste! "Darth Vader" schlägt "Batman". Und so geht es auf der Bühne zwischen Kobrs bayerischer Biertischgarnitur und Klüpfels Mittelmeerstrand-Liegestuhllager munter hin und her, das entsprechende Buch immer unterm Arm. Und schon schafft das Autorenduo eine perfekte Gelegenheit, aus beiden Büchern vorzulesen, sich gegenseitig fast schon in Comedy-Manier auf die Schippe zu nehmen und mit dem Publikum zu kokettieren.So gibt es für besagtes Publikum einiges zu lachen. Mit verteilten Rollen lesen und spielen die beiden höchst anschaulich und mit einigem schauspielerischen Talent. Die Szenen wechseln: aus Kommissar Kluftingers Kriminalfall am Himmelhorn, seiner lieben Müh' mit Intimfeind Dr. Martin Langhammer, dem täglichen Serienwahnsinn, Ausflügen in die Börsenwelt und Allgäuer Bergbauernhöfe. Im Gegenzug beleben Klüpfel und Kobr die Urlaubswelt der 80er Jahre: Der Mittvierziger Alexander Klein wird plötzlich in die 80er Jahre zurückversetzt, findet sich als Teenager im Fond einer Uralt-Dieselkarosse wieder und gondelt mit seiner Familie Italien entgegen. Ohne Klimaanlage, dafür mit Melkfett, Kaffee aus der Thermoskanne und viel deutschem Kollonialgehabe.Am Ende des Lesetheaters gibt es viel Applaus für die beiden Allgäuer Autoren für den absolut amüsanten Abend, sicherlich nicht nur wegen der vielen 80er Jahre-Schleckmuscheln, die Volker Klüpfel als Bestechung ins Publikum wirft, damit auch endlich mal aus "seinem" Roman vorgelesen wird.