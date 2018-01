Neu sind die Ideen nicht, aber die Kunst ist es, die guten mit den besseren zu verbinden. Mit dem Erfolg des "Mensch ärgere dich nicht"-Weltrekordes ist Brigitte Netta erst richtig in Fahrt gekommen. Die Amberg-Edition ist auf dem Markt, aber die Bürgermeisterin hat auch den Wunsch, dass Gastronomen einen Tisch mit dem Brettspiel aufbauen. "Sicherlich wären mehr dazu bereit, wenn die Stadt finanzielle Unterstützung leisten würde", sagt Netta.

Wie Konstantin Schatz. In seinem Hotel hat er eine Amberg-Lounge eingerichtet. Ganz ohne Fördermittel. Die weißen Rahmen der Sitzgarnituren und Tische sind mit historischen Fotos der Altstadt bedruckt. Als Tischplatten dienen die historische Karte und das Spiel. Auch die Wände sind mit Amberg-Motiven dekoriert. So heißt ein Raum des Speisesaals Mariahilf-Stüberl. Und jede Etage bekam ein Amberger Tor. "Konstantin wirbt für die Stadt", sagt die Bürgermeisterin.Ob Gäste genau deswegen bei ihm einkehren, sei nebensächlich. "Wirtschaftliches ist vergänglich, aber die Geschichte lebt weiter", sagt der Hotelier. 20 seiner Zimmer wurden bereits mit Werken von regionalen Künstlern geschmückt. So gibt es zum Beispiel den "Maschinenraum" von Stefan Stock. Sinnfreie Lichtobjekte sind an den Wänden platziert. Bei Schlaflosigkeit hätte ein Gast die Möglichkeit, sich mit Knöpfen und Lichtern auseinanderzusetzen. Eine schlaflose Nacht bereitete übrigens Marcus Trepesch einem Rockstar, dem ein Bild einfach zu unheimlich war. "Das haben wir dann permanent verbannt", sagt Schatz und lacht. An einem besonderen Zimmer arbeitet derzeit Johann Sturcz. "Er saß eine Zeit lang in dem Zimmer und es geschah nichts", erzählt Schatz. Bis der Künstler nach einer Kiste fragte. Das Ergebnis sei noch bis Ende Februar geheim, aber es sei regional, erfrischend, spritzig."In welcher Kleinstadt gehen Leute in ein Hotel, um die Zimmer zu betrachten, ohne eines zu benötigen?", fragt Stadtführerin Hannelore Zapf. Sie hat den gewissen Riecher und die nötige Hintergrundinformation, was Touristen und Einheimische zugleich anspricht. Die Fronfeste gehöre zum Beispiel zu den Erlebnishotels, die gerne gebucht werden. "In beiden Hotels schläft man mit Kunst und Kultur aus Amberg." Zapf möchte, dass die Stadt alle Sinne fordert und bereichert. Aber: "Wir haben alles, was wir brauchen, nur das Marketing hängt hinterher."