Am Samstag, 3. März, jährt sich das außergewöhnliche Begräbnis von Friedensreich Hundertwasser zum 18. Mal. Anlass für das Management des Amberger Kongresszentrums (ACC), auf die große Kunstausstellung im Sommer zu verweisen. Von Montag, 23. Juli, bis Mittwoch, 19. September, sind im ACC Originalgrafiken des österreichischen Ausnahmekünstlers zu sehen.

Weltkünstler im ACC seit 1997