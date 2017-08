Nachtmahr, das ist das altdeutsche Wort für Albtraum. Was sich dahinter verbergen kann, hat Marcus Trepesch in einer neuen Serie von Bildern festgehalten - in Acryl auf Leinwand, teilweise auch mit Sand gearbeitet. 30 Werke hat der Künstler so gestaltet, der auch Vorstandsmitglied des Amberger Kunstvereins (A.K.T.) ist und nun dessen Räume an der Neustift nutzt, um "Nachtmahr" in einer eigenen Ausstellung zu zeigen. So heißt die Schau, die am Freitagabend mit einer Vernissage offiziell eröffnet wurde.

Dazu waren so viele Gäste ins Kulturstift gekommen, dass Trepeschs Künstlerkollege Gerd Kaiser staunte: "Marcus hat viel Publikum erreicht, wie man sieht. Und vor allem auch viele neue Gäste und Publikum, das man hier im Kunstkombinat bei den sonst üblichen Eröffnungsveranstaltungen nicht antrifft. Das spricht für Marcus und seine Freunde."Der Amberger bewegt sich mit seiner aktuellen Serie zwar nicht auf einem unbekannten Weg, schlug aber dennoch einen für ihn neuen ein. "Wenn ich mir diese Ausstellung von Marcus anschaue, dann fällt mir nur ein Wort ein: wow", sagte A.K.T.-Vorsitzender Hans Graf bei seiner Begrüßung voll des Lobes. "Wir kennen von ihm eigentlich sonst seine comichaften Sachen, aber mit diesen Werken hast du etwas ganz Neues geschaffen."Für Trepesch selbst war es eine Herzensangelegenheit: "Meine letzten Ausstellungen waren netter oder waren Stadtansichten. Und ich wollte - ich hatte einfach das Bedürfnis, wieder etwas fieser zu zeichnen. Ich hoffe zumindest, dass die Werke auch so rüberkommen, als fies und düster." Alle Werke tragen als Namen den Titel von Songs, meist von Rockbands wie Slayer oder Ministri. "Mein Lieblingsbild ist zum Beispiel ,Public Display of Dismemberment' - das ist ein Song von Slayer", erläuterte der Künstler seinen Gästen.Dabei ist Trepesch, wenn er an einem Projekt arbeitet, diesem voll und ganz verschrieben. Alle 30 ausgestellten Bilder malte er innerhalb eines Jahres. "Die Einheit der Werke für diese Ausstellung war schon geplant. Vergleichbar mit einem Musiker mit seinem Konzeptalbum, dass eine Ausstellung eben auch bei mir bildlich zusammenpasst", fasste der Amberger seine Arbeit der vergangenen Monate zusammen.Bildlich festgehalten an Stücken, die in den aktuellen Werken immer wieder präsent sind. "Zum Beispiel taucht ein Pferdekopf in verschiedenen Bildern immer wieder auf." Dieser ist dann in Abwandlungen zu sehen, zusammen mit einem Teufel zum Beispiel. "Dauernd einen Totenkopf zu malen, ist doch ein bisschen albern", erklärt Marcus Trepesch grinsend einen Hintergrund. Dabei kommt dann doch wieder etwas von seinem comichaften Schalk durch - fast schon ein Wesenszug, für den er mit seinen Werken sonst bekannt ist."Ich bin relativ zufrieden, was ich oft nicht so bin", resümierte der Künstler über sein Gesamtwerk, das noch bis Sonntag, 20. August, jeweils zwischen Mittwoch und Sonntag von 15 bis 18 Uhr in den Räumen an der Neustift zu sehen und danach auch käuflich zu erwerben ist.