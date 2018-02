Amberger Schultheatertage starten am 23. Februar - Insgesamt elf Aufführungen an sechs Schulen

Auch heuer heißt es wieder "Vorhang auf" zu den Schultheatertagen. Die Amberger Schulspielgruppen laden ein, um zu zeigen, was sie in den vergangenen Monaten erarbeitet haben.

Zum 26. Mal wird die Veranstaltungsreihe in Amberg durchgeführt, auf dem Programm stehen elf Aufführungen, die den Zuschauern einmal mehr demonstrieren, wie vielseitig und spannend Schultheater sein kann.Gemeinschaftsvorstellung aller Ensembles, Freitag, 23. Februar, (19.30 Uhr), Stadttheater: Bei der Auftaktveranstaltung werden Szenen aus den einzelnen Stücken aufgeführt, um das Gäste neugierig auf die weiteren Aufführungen zu machen."Mord auf Tele 1", Mittwoch, 14. März (19.30 Uhr), Gerhardinger-Saal der Dr.-Johanna-Decker-Schulen : Die Theatergruppe der 8. bis 12. Jahrgangsstufe unter Leitung von Peter Ringeisen zeigt einen spannenden Krimi von Mike LaMarr. Im Mittelpunkt steht eine clevere Kommissarin, die sich nicht nur mit Verbrechen, sondern auch bestens mit Literatur auskennt."Alles ganz normal?", Donnerstag, 22. März, (19.30 Uhr), Turnhalle der Staatlichen Fachober- und Berufsoberschule: Die Theatergruppe setzt eine Gesellschaftssatire von Martin Willi in Szene. Schüler der 12. und 13. Jahrgangsstufe unter Leitung von Winfried Sima beschäftigen sich mit "dem ganz normalen Wahnsinn" und dem Streben nach Perfektion."Räuber. Schiller für uns.", Dienstag, 17. April (19 Uhr), dritter Stock des GMG-Altbaus: Die Oberstufentheatergruppe des Gregor-Mendel-Gymnasiums bringt das "Männerstück", in dem nur Männerwille, Männerschwüre, Bruderzwist und Schwerter zählen, auf die Bühne. Im Zentrum stehen zwei Schwestern und ihr Vater, eine zusammengewürfelte Truppe sozialer Querschläger."Die Atriden, Iphigenie und ich", Mittwoch, 18. April (19.30 Uhr), Aula des Erasmus-Gymnasiums: Die Oberstufentheatergruppe unter Leitung von Veronika Schweighart-Wiesner überschreibt das Stück als Ritt durch die griechische Mythologie. Bei der Aufführung wird erzählt, wie der blutige Atriden-Fluch beendet werden kann."Der Besuch der alten Dame", Donnerstag, 19. April (19.30 Uhr), Festsaal des Max-Reger-Gymnasiums: Der Klassiker von Friedrich Dürrenmatt steht bei der Theatergruppe der Mittel- und Oberstufe unter Leitung von Nina Kohl, Gabi Biehler und Bianca Rauchenberger auf dem Programm. Einmal mehr geht es um Moral, Rache und Gerechtigkeit."Du hast Die Wahl", Samstag, 28. April (19.30 Uhr), GMG-Mensa: Die Theatergruppe "Obstsalat" aus ehemaligen Schülern des Gregor-Mendel-Gymnasiums, greifen das Thema Politik auf und zeigen, wie es wäre, wenn Politiker sich nicht mehr freiwillig zur Wahl stellen würden, sondern 14 zufällig aus der Bevölkerung ausgewählte Menschen zusammenkommen, um stellvertretend für den Rest des Landes zu entscheiden."Der Schöne und das Biest", Donnerstag, 17. Mai (19 Uhr), Mensa Gregor-Mendel-Gymnasium: In einer Eigenproduktion mit Märchenanleihen setzt die Theatergruppe der 6. Jahrgangsstufe unter Leitung von Christine Kleinert das Thema Mobbing und die Erörterung dessen im Mittelpunkt. Ein Betroffener findet mit Hilfe von Mut, Mädchen und Märchen einen Weg aus seiner ungemütlichen Situation."Das verkaufte Lachen", Donnerstag, 7. Juni (19.30 Uhr), Aula Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule: Die Geschichte von James Krüss handelt von dem Jungen Timm Thaler, der dem Baron Lefuet sein ansteckendes Lachen verkauft, um jede Wette, die er eingeht, auch gewinnen zu können. Das Stück bringt die Theatergruppe der 5. bis 10. Jahrgangsstufe unter Leitung von Brigitte Bodensteiner und Katharina Augustin auf die Bühne."SMS-Stories aus Maggies Salon", Dienstag, 26. Juni (19.30 Uhr), Aula Erasmus-Gymnasium: Mit den Stück nach dem Bühnenspiel "Handy-Stories" von Hans Zimmer, meldet sich die Theatergruppe der Unter- und Mittelstufe unter Leitung von Susanna Rosemann. Sie erzählen Geschichten "wie aus dem richtigen Leben" - dazu gehören auch der hipste Frisiersalon der Stadt, eine Trendboutique mit exotischem Cocktailangebot und Seelenklempnerei."Die Farm der Tiere", Mittwoch, 27. Juni (19.30 Uhr), Mensa Gregor-Mendel-Gymnasium: Den Schlusspunkt setzt die GMG-Theatergruppe der 7. bis 9. Jahrgangsstufe unter Leitung von Claudia Ried. Frei nach George Orwell wird die Geschichte von der Revolution der Tiere inszeniert, die sich ihrer tyrannischen Bauern entledigen, sich aber dafür die Herrschaft noch viel grausamerer Despoten einhandeln.Die Veranstaltungsreihe wird vom Kulturamt der Stadt Amberg begleitet und von der Kunst- und Kulturförderung der Sparkasse Amberg-Sulzbach unterstützt. Kostenlose Tickets für die einzelnen Aufführungen gibt es bei der Tourist-Information Amberg, Telefon 09621/101239.___Weitere Informationen: