Ammersricht. Jeder singt - unter diesem Motto rief vor 15 Jahren Chorleiter Stefan Wilhelm das Ensemble EverySing ins Leben. Für die Ammersrichter Sänger Grund genug, die jährliche Feier in einen Jubiläumsabend umzuwandeln. "Wünsch dir was" - das hatten die Musiker ihrem Festabend vorausgeschickt. So hatte jeder Sänger die Möglichkeit, sich im Vorfeld des Abends ein Lied aus dem Repertoire auszusuchen. Daraus formte Stefan Wilhelm ein bunt gemixtes Abendprogramm, das die ganze Bandbreite des Chores beinhaltete - von den Anfängen mit "Weit weit weg" von Hubert von Goisern bis zu aktuellen Stücken, wie ein Medley von Queen und den Beatles.

Zu Beginn blickte Stefan Wilhelm auf die Geschichte des Ensembles zurück. Den ersten Auftritt hatten die 17 Gründungsmitglieder im Advent 2002, als der Chor den Friedenslicht-Gottesdienst der Pfadfinder in der Ammersrichter Pfarrkirche St. Konrad gestaltete. In der Folgezeit entwickelte EverySing zwei unterschiedliche Wirkungsstränge. Zum einen die Gestaltung von festlichen Gottesdiensten und Hochzeiten mit klassischen Messgesängen oder auch Neuem Geistlichen Liedgut.Und so gestalteten die Sänger in den vergangenen Jahren zahllose Messen in verschiedenen Pfarreien. Und zum anderen gibt es die Konzertabende mit weltlichen Liedern. Als Beispiele nannte Stefan Wilhelm die ersten Maisinger-Konzerte sowie die Motto-Abende "Vocal meets Rock", "Schön war die Zeit - Do you remember" oder "MundARTig". Der Leiter wusste bei dem Treffen ganz genau, bei wem er sich zu bedanken hatte. Nicht nur bei den Sängern, sondern auch bei Christine Uhle, "die mit ihrer musikalischen und fachlichen Kompetenz wesentlichen Einfluss auf die gute Entwicklung unseres Chores hatte".Im Anschluss zeigte die Sängergruppe im vollen Saal im Schützenheim am Kugelfang die ganze Bandbreite ihres Könnens und begeisterte das Publikum. Auch für das kommende Jahr stehen wieder einige Projekte auf dem Programm. Neben der Neuauflage der Missa Katharina von Jacob de Haan, die mit dem symphonischen Blasorchester St. Vitus in Burglengenfeld aufgeführt wird, sind auch Abende mit Medleys von den Beatles, Queen, den Beachboys, ein Swing-Medley und einer mit Titeln aus James-Bond-Filmen geplant.