Ammersricht. Alexandre Guilmant und Charles-Marie Widor zählen zu den bedeutendsten Komponisten der hochromantischen französisch-symphonischen Orgelmusik. In ihrer Vita ist der 12. März ein markantes Datum. Guilmant wurde 1837 geboren, Widor verstarb an diesem Tag 1937. Beiden zu Ehren findet am Freitag, 23. März, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad in Ammersricht ein Gala-Konzert für Orgel, Klavier, Querflöte und Sopran statt.

Mitwirkende sind der Ammersrichter Kirchenmusiker Andreas Feyrer, selbst am 12. März geboren, die Flötistin und Orchesterleitungs-Studentin Lisa-Marie Holzschuh und die Diplom-Musicaldarstellerin Carina Poleschinski. Den zwei französischen Romantikern gewidmet sind ihre großen Orgelwerke. Andreas Feyrer bringt Guilmants Sonate Nr. 1 in d-Moll sowie das "Allegro" aus Widors 6. Orgelsinfonie und seine berühmte Toccata aus der 5. Orgelsinfonie zu Gehör. Feyrers Darbietungen sind aber nicht auf die Orgel beschränkt. Er studierte Kirchenmusik mit Schwerpunkt Klavier, deshalb erklingt das Klavier mit einem der bedeutendsten Werke von Frederic Chopin, dem Fantaisie-Impromptu.Lisa-Marie Holzschuh ist mit der Suite Antique von John Rutter für Querflöte und Klavier zu hören sowie mit der Sonate in g-Moll von Johann Sebastian Bach. Ein Höhepunkt des Konzertes ist die Ouvertüre des Musicals Phantom der Oper, die Andreas Feyrer an der Orgel spielt. Danach singt Carina Poleschinski das "Think of me" aus dem Musical. Der Eintritt zu dem 70-minütigen Konzert ist frei.