Seine Werke bringen den Jazz ins Razzmatazz - eigentlich in das historische Rathaus und ergänzen jetzt das Foyer mit starken Kontrasten. Andreas Rall eröffnete nach zehn Jahren Abwesenheit seine erste Vernissage in Amberg.

Von Dagmar WilliamsonAmberg. Ein neues Zeitalter bricht für die Ralls an. Die Söhne sind aus dem Haus - und Andreas Rall fand den Weg zurück in seine Heimat. Seit 1996 ist der 54-Jährige freischaffender Künstler. In der Jugend wurde er geprägt von Günter Dollhopf und fand sich 1990 in Rudi Trögers Klasse während seines Studiums der Malerei in München wieder. Auch der renommierte Maler Jerry Zeniuk unterrichtete den Amberger an der Akademie der bildenden Künste."Meine Kinder sind meine Inspiration", sagte Rall, der in seinem Studio zu Hause nach Lust und Laune malt. Vor allem Lebensfreude will er zum Ausdruck bringen. Seine modernen Kunstwerke leuchten voller Pigmentfarben als Steigerungen von Rot- oder Blautönen, die nicht gemischt sind. Neben Qualitätskontrasten erlebt der Betrachter auch Simultankontraste. Alle Farben - einschließlich denen des Grundes - beeinflussen sich gegenseitig. Daher sind sie schwer als eigenständige Farben wahrnehmbar, ergeben aber gerade in ihrem Gesamteindruck die eigentliche Farbwirkung. Außerdem erkennt man, je länger das Bild angesehen wird, kleine Figuren, die während des Prozesses entstanden sind."Aber er möchte seine Gemälde nicht kaputtreden - es bleibt den Besuchern offen, wie sie die Farbspiele interpretieren", erzählte seine Ehefrau, Susanne Rall. Andreas sei pathologisch ehrlich und gutmütig, aber er würde nie etwas verkaufen, mit dem er nicht zufrieden ist oder wenn er den Käufer nicht leiden kann. Die ausgestellten Werke im Foyer aus den vergangenen 15 Jahren sind übrigens nicht zu erwerben. Zur Eröffnung stellte Rall 13 Exponate aus, wobei er die kleinen quadratischen wieder mitnahm. "Ich kann nicht kontrollieren, wer hier ein- und ausgeht. Die großen Leinwände hingegen können schon was aushalten." Rall hat schon Erfahrung mit Ausstellungen im öffentlichen Raum. Mit Kevin Coyle stellte er in den Gängen der damaligen FH in Amberg aus und musste einen Schadensfall hinnehmen. Keine Sorgen hingegen hat er bei seiner Dauerausstellung im Münchener Patentamt.Werbung macht Rall nicht. Überhaupt nicht. Andreas Rall ist weder im Internet zu finden, noch im Telefonbuch. Seine Malerei ist allerdings weltweit verbreitet und schmückt Privaträume von Sammlern und Liebhabern in der Schweiz, Brasilien oder auch Hollywood."Der Verkauf funktioniert nur über Mundpropaganda", sagte Susanne Rall. Das spricht für das Handwerk des Malers. Andreas Rall selbst fügte in diesem Moment augenzwinkernd hinzu: "Wer suchet, der findet."