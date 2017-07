Das Thema "Fremd sein" ist so alt wie die Menschheit. Der erste Schritt in die Fremde war der von Adam und Eva, als sie das Paradies verlassen mussten. Und leider ist das Thema auch heute noch aktuell, da überall auf der Welt Menschen auf der Flucht sind und in der Fremde eine neue Heimat suchen. Deshalb hat der Essay "Die Lehre der Fremde - die Leere des Fremden", von Anette Ruttmann bereits 1997 verfasst, heute immer noch Gültigkeit. Jetzt hat die Autorin des preisgekrönten Textes zu einer Lesung in den Barocksaal der Provinzialbibliothek eingeladen.

Um im gesprochenen Text den Unterschied zwischen "Lehre" und "Leere" zu signalisieren, bediente sich Anette Ruttmann einer kleinen Gebärde. Das zweifache E kennzeichnete sie mit zwei erhobenen Fingern. Das war aber eigentlich gar nicht nötig, denn der Essay war sprachlich differenziert genug und wortmächtig vorgetragen und damit gefeit gegen jederlei Missverständnis.Für ihre Suche nach der Bedeutung des Begriffs "fremd" beziehungsweise "Fremde" bediente sich die Autorin, die seit 40 Jahren in der Oberpfalz lebt, aber sich manchmal immer noch fremd fühlt, im Kanon der Literatur zu diesem Thema und wurde in ihrer Bibliothek auch schon bald fündig. Zunächst streng nach Alphabet stieß sie zunächst auf Werke von Theodor W. Adorno, Ingeborg Bachmann und den in seiner Heimat als "Nestbeschmutzer" verkannten und verachteten Thomas Bernhard.Die Gemeinsamkeit dieser Dichter und Philosophen ist, dass sie sich selbst in der Heimat oftmals als Fremde fühlten, dass für sie das Fremdsein nicht auf geografischer Distanz zum Herkunftsland, sondern auf ein tiefes inneres Gefühl der Verlassenheit beruht.Alfred Kerr persiflierte einst Johann Wolfgang von Goethes Sehnsucht nach dem Süden (Kennst du das Land wo die Zitronen blüh'n) mit einer Umarbeitung des bekannten Gedichts, das seine Sehnsucht nach "seinem" Berlin ausdrückte, als er sich gerade an den lieblichen Gestaden der italienischen Riviera aufhielt.Trotz vieler Bezüge zu den Schriften von Literaten, die im allgemeinen als nicht besonders leicht zu lesen gelten, hat sich Anette Ruttmann in ihrer Arbeit für einen einfachen, schlichten und sehr verständlich wirkenden Stil entschieden. Ihre beeindruckenden Schilderungen von Leere, Einsamkeit und des Fremdseins in der Welt berührte die Zuhörer in der Seele und verhalf den Menschen, die das Glück haben, ohne Armut, Hunger und Krieg in einer relativ gesicherten Welt zu leben, zum besseren Verständnis für diejenigen, die vor Gewalt und Unterdrückung geflohen sind und nun unter fremden Menschen ihr Auskommen suchen und ihr Überleben sichern wollen.Ein solcher Mensch ist die junge Sängerin Dima Maher Shimal aus Bagdad, die jetzt in der Oberpfalz lebt und den Besuchern von Anette Ruttmanns Vortrag mit Liedern über die Liebe und über ihre Heimatstadt ein wenig von der irakischen Kultur nahebrachte.