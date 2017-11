Von Helmut Fischer

"Nichts ist unmöglich"

Starke Darsteller

Intensive Präsentation

Amberg. Millers preisgekröntes Drama "Tod eines Handlungsreisenden" erlebt im Stadttheater Amberg zwei intensive, bewegende Aufführungen. Es ist ein Stück, das vordergründig Kritik übt an der kapitalistischen Einstellung, dass nur der finanzielle Erfolg den Wert eines Menschen darstellt und somit aktuell wie im Amerika der 40er Jahre ist. Es ist aber ebenso eine Darstellung, wie eine überbordende Fantasie, ein "Ausblenden" der eigenen Unzulänglichkeit und ein (unbegründeter) Glaube an eine Verbesserung seiner Situation einen Menschen so zerrüttet, dass er nur die Lösung im Suizid sieht. Dass Literatur dieses Genres erfreulicherweise im Deutschunterricht der Schulen den gebührenden Platz einnimmt, beweisen am Freitag je eine M-10-Klasse aus Neumarkt und des Erasmus-Gymnasiums Amberg.Willi Loman ist der gealterte Handlungsreisende, der mit 63 Jahren aufs Abstellgleis seiner Firma geschoben wird. Seiner Frau Linda und seinen Söhnen Biff und Happy spielt er jedoch bis zum bitteren Ende einen Optimismus vor, den er nur aus seinem Inneren, den Glauben an "Nichts ist unmöglich" zu speisen vermag.Dabei bedrückt ihn die Ablehnung seines Sohnes Biff, der ihn bei einer Affäre "in flagranti" erwischt und dadurch selbst aus der Bahn geworfen wird, besonders. Die Spannung des Stückes wird dadurch ständig gehalten, weil immer wieder reale Spielsituationen durchlässig werden für Erinnerungs- und Gedankenfetzen Lomanns, dessen Bewusstsein immer mehr seinen Fokus verliert. Die wichtigen Ereignisse seines Lebens, die stets an Gestalten gekoppelt sind, werden so dargestellt, als blicke der Zuschauer ins Innere des alternden Mannes. Seine Frau Linda, seine beiden Söhne, jedoch auch sein erfolgreicher Bruder Ben - sie alle treten in Erinnerungs-Splittern stets wieder in die Handlung ein. Dies wird in der Inszenierung durch die Schauspielbühnen Stuttgart so geschickt erreicht, dass reale und "fiktive" Szenen durch einen durchschaubaren Vorhang getrennt sind, der bei Bedarf schnell zur Seite geschoben werden kann, wodurch die Verschmelzung von realer Situation zu den "Erinnerungs-Rückblenden" nahtlos erreicht werden kann.Hauptakteure neben Willi Loman sind außer seiner Frau Linda und den Söhnen sein Freund Charley und sein Bruder Onkel Ben. Mit diesen Darstellern erreicht die Regie, dass es keine schwachen Szenen gibt, sondern nur starke und weniger starke. So ist Helmut Zierl ein Hauptdarsteller, der die Nuancen des Lomann in allen Facetten ausreizt. Sei überbordender gespielter Optimismus, ebenso seine Resignation, als er seinen Job verliert, seine Suche nach Anerkennung auch durch die Söhne und die fast kindliche Freude am Schluss, als er spürt, "Biff liebt mich" - Helmut Zierl lebt diese Rolle in einer unglaublichen Dichte.Ihm nicht nach steht Stephanie Theiß als seine Frau. Sie hat ihre starken Szenen in der emotionalen Verteidigung ihres Mannes gegen herabwürdigende Verhaltensweisen der Söhne: "So lange ich da bin, darf ihn niemand so behandeln, dass er sich wertlos und ungeliebt fühlt".Das ist eine ganz starke emotionale Darstellung. Wie sie es vermittelt, sowohl die Suizid-Absichten ihres Mannes zu verkraften als auch seine unrealistischen "Fantasien" zu begleiten - einfach gut. Die Brüder Jonas und Jean Paul Baeck spielen die Söhne Happy und Biff ebenso stark, manchmal etwas zu hektisch und überzeichnend, aber stets die knisternde Spannung zwischen ihnen und ihrem Vater nahebringend. Frank Voß ist unauffällig, aber stets präsent als der bewunderte, erfolgreiche Glücksritter. Glaubwürdig und eindrucksvoll auch Martin Molitur als Freund Charley wie auch als zynischer Chef Howard Wagner.Gelegentlich geraten die Dialoge arg schnell, werden dadurch, besonders wenn sie nicht frontal zum Publikum gesprochen werden, etwas undeutlich, aber die Handlungsstränge sind stets zu verfolgen. Ein einfaches Bühnenbild, das sich auf wenige Requisiten beschränkt, sorgt gleichfalls dafür, dass die Aufmerksamkeit auf die handelnden Personen fokussiert bleiben. Es ist eine intensive Präsentation eines Dramas, dessen Hauptdarsteller, so steht es im Programmheft, fast die Größe und Unendlichkeit von Shakespeare-Figuren hat. So herrscht nach dem bewegenden Abgang des Willi Lomann in den Suizid, begleitet von projizierten flackernden "Gedankensplittern" zunächst sekundenlange Stille, bis der verdiente starke Applaus einsetzt.

Paris. (dpa) Eine Originalzeichnung aus der Comicserie "Tim und Struppi" ist für mehr als eine halbe Million Euro versteigert worden. Das Werk des belgischen Comiczeichners Hergé (1907-1983) wechselte in Paris für 505 000 Euro den Besitzer, wie das Auktionshaus Artcurial bekannt gab. Es handelt sich um eine Abbildung zum achten "Tim und Struppi"-Band "König Ottokars Zepter". Hergé hatte sie für eine Titelseite der Zeitungsbeilage "Le Petit Vingtième" im Jahr 1939 gezeichnet, wo die Geschichte erstmals erschien.

Nabburg. (kbw) Das Berliner Vocalensemble "Vocal Recall" kommt am Samstag, 25. Novenber (20.30 Uhr), mit seinem Programm "Ein Lärm, der deinen Namen trägt" ins Schmidt-Haus. Die einzige Boygroup mit Frau analysiert schonungslos die Top Ten der letzten 300 Jahre. Hochmusikalisch, einfallsreich und virtuos werden die größten Hits der Geschichte aller Stilrichtungen aus drei Jahrhunderten zu etwas ganz Neuem. Die ungewöhnliche Konstellation mit nur zwei Sängern und einer Sängerin sowie die Ergänzung der Klavierbegleitung durch Grooves und Samples grenzen den Stil von "Vocal Recall" von vielen Ensembles der Kleinkunst- und A Cappella-Szene ab, so dass auch die Grenzen zwischen Konzert und Kabarett verschwimmen. Karten: Telefon 09433/9598 oder per E-Mail an: g.westiner@t-online.de