Haarspray ist eine tolle Erfindung. Es macht eine fertig gestylte Frisur haltbar, es schützt bei widrigem Wetter und verleiht frischen Glanz. Alles Eigenschaften, die einem Musical ebenfalls zum Erfolg verhelfen können.

"Zement in den Köpfen"

Eifer und Spielfreude

So war es auch zu sehen beim sehr gut besuchten Gastspiel des Euro-Studio Landgraf im Stadttheater Amberg, als es beim Broadwaymusical "Hairspray" von Marc Shaiman, Marc O'Donnell und Thomas Meehan gut gelaunt und knallig bunt zur Sache ging. Was den unerhörten Erfolg dieses Reißers ausmacht, ist nicht unbedingt die Geschichte. Es sind die tollen Songs und Rhythmen, die auch heute noch elektrisieren. Tempo und Temperament sorgen fürs Volumen. Tolle Stimmen und trendige Tanzsequenzen setzen Akzente in der eher etwas dünnen Story um die pummelige Tracy Turnblad, die sich in der von einem Haarspray-Produzenten gesponserten Corny-Collins-Show vom Mauerblümchen zur "Miss Teenage Hairspray" wandelt.Beim Produkt Haarspray geht es ja ausschließlich um "Zement auf dem Kopf", also man benützt es, um widerspenstige Haare zu bändigen. Im Musical "Hairspray" (deutsch von Jörn Ingwersen und Heiko Wolgemuth) geht es auch um "Zement in den Köpfen", um Rassendiskriminierung im Amerika der 60er Jahre, um Schlankheitswahn, Ausgrenzung und skrupellose Karrieregeilheit.Aber das waren sozusagen die "pflegenden" Fußnoten der Produktion, die nicht unbedingt ausschlaggebend und einprägend kamen. Der Hauptgenuss war die ungemein mitreißende Musik, die über zweieinhalb Stunden von der Big Band des Bulgarischen Nationalen Rundfunks aus dem Orchestergraben tönte (Leitung: Heiko Lippmann). Die akustische Perfektion ergänzten witzige visuelle Reize: die einfallsreiche Regie von Katja Wolf, die auf ihr junges, quirliges Team baut; abwechslungsreiche Choreographien auf engem Bühnenraum von Christopher Tölle, die bis zum Schluss überraschten, und das Bühnenbild von Jan Freese, der einen überdimensionalen Methusalem-Röhren-Bildschirm in die Mitte setzte.Daraus purzelten die Protagonisten des Abends: Beatrice Reece als Tracy Turnblad, die nach einigen Anlaufschwierigkeiten im Finale stimmlich überzeugen konnte. Die runde Mama Edna (Andrea Matthias Pagani) gefiel mit Kittelschürze und Bügeleisen! Papa Wilbur (Claudius Freyer) staffierte sich mit Segelohren und Pappnase aus. Schnulzensänger Link Larkin (Krisha Dalke) beeindruckte mit seinen Songinterpretationen.Schauspielerisch wie stimmlich herausragend, dazu frisch und fröhlich tanzte Freundin Penny Pingleton durch dick und dünn, von Gefängnis bis zur Glamour-TV-Show. Eine tolle Leistung von Devi-Ananda Dahm. Auch Riccardo Haerri konnte als ihre große Liebe Seaweed J. Stubbs von Anfang bis Ende mithalten. Mit Maja Sikora und Nicole Rössler waren die beiden Zicken - Tochter Amber von Tussle und Mutter Velma - bestens besetzt. Glanz und Volumen lieferte Monica Lewis-Schmidt. Als Motormouth Maybell ließ sie ihre Stimme erschallen, dass das Stadttheater in seinen Mauern erzitterte. Das klang fantastisch!Das gesamte Ensemble sprühte vor Eifer und Spielfreude, geizte nicht mit Hairspray und zauberte einen gut sitzenden Theaterabend, was man von der Technik nicht behaupten kann. Die Mikros waren in den hohen Lagen unangenehm übersteuert, die Texte zum großen Teil unverständlich, die Lautsprecher oft überlaut. Trotzdem, der Gesamteindruck war gut, die Schauspieler, Sänger und Tänzer waren besser, der Schlussapplaus war am besten.