Amberg. Das Wetter gibt sich alles andere als spaßig beim Start ins 23. Amberger Sommerfestival: 13 Grad Außentemperatur und Regen. Dafür aber geht es drinnen in der Stadtbibliothek umso lustiger zu. Knapp 200 Besucher erleben Franziska Wanninger, die ihr Programm "Ahoibe" mit feuriger Leidenschaft und sprudelndem Temperament serviert.Auftritt Wanninger: rote Strümpfe und Schuhe, schwarzes Kleid und Blond bis zur Taille. Im Gesicht strahlende Augen, auf dem Tischchen ein Glas Wasser, in den Spickzetteln ein bayrisch-komödiantisches Programm, das vom Sprach- und Spielwitz der studierten Lehrerin - und ab sofort Nur-Noch-Kabarettistin - lebt.Worum geht's? Auf der einen Seite fordert ihr humorloser und auch noch "zuagroaster" Manager aus München ein Klasse-Lied für ein kreuzfahrttaugliches Programm. Dafür verspricht er ein Engagement auf der "Aida". Irgendwie fehlt jedoch die zündende Idee, und das Publikum ist auch nicht sehr hilfreich dabei. Auf der anderen Seite plaudert sie über ihre Tante Elfriede. Die ist "sehr alt, vermögend und kinderlos." Der hinterfotzige Augenaufschlag verrät alles! Höchst unterhaltsam schildert die Kabarettistin das Ableben der vielen Ehemänner der Tante, bei der sie derzeit zwar kostenlos wohnt, da ihr die Stelle im Buchladen gekündigt wurde, die aber hinterlistig jede Menge Gefälligkeiten erwartet und sich unentwegt in ihr Leben einmischt.So mäkelt die Tante immer wieder an der brotlosen Kunst der Schauspieler und Kabarettisten herum, verlangt schon mal morgens um fünf Uhr, dass sie zum Schloss Neuschwanstein gefahren wird oder überrascht bei der Geburtstagsparty mit peinlichen Geschenken. Auch auf ihre Zeit als Lehrerin blendet sie zurück, wo man die wenig lernwilligen Schüler bestenfalls mit einer SMS im Minutentakt erreichen oder besser noch, im Whats-Ap-Verbund ansprechen könne.Das Interview für die schwäbische Zeitung mit Florian Silbereisen gewährt offenherzige Einblicke in den Alltag des Volksmusikstars. Der Bürgermeister von Schneizlreuth verrät, dass er gern den neuen Thermomix vorführe, was nach seiner Meinung auch nicht sehr viel anders sei als Wahlveranstaltungen und außerdem "das Schwungrad der niederen Triebe" belebe. Über Hormon-Yoga und Feldsalat-Smoothie steuert die Wanninger zielsicher zum philosophischen Höhepunkt und zur Frage "Was ist Glück?" Als Beweis für die Behauptung "Jeder vierte Mensch ist glücklich" zählt sie und landet, welch Zufall, genau beim Amberger Kulturrefenten Wolfgang Dersch.Franziska Wanninger ist ein Energiebündel. Sie verkörpert ihre Rollen recht glaubhaft und nimmt das Publikum auf höchst vergnügliche Weise mit. Allerdings läuft nicht alles rund. Es darf noch an einigen Ecken gefeilt und poliert werden, damit der Kabarett-Rohdiamant voll zum Strahlen kommt. Ihr Können blitzt besonders hell bei den letzten Zugaben auf, als sie die G'schicht von der Wiesn-Bedienung und dem Gockerl liest und ihre ersten Erfahrungen mit Auftritten als Kabarettistin verrät.Erfahren hat man schließlich auch noch, was es mit dem Titel des Programms auf sich hat. Nach der Wanninger-Definition passt nämlich der Seemannsgruß "Ahoi" durchaus nach Bayern: "A Hoi-be geht scho no". Viel herzlicher Beifall!