Ausstellung erinnert an Kriegsgefangene am Bergsteig

Theuern. Vor einhundert Jahren bestand während des Ersten Weltkriegs auf dem Gebiet des heutigen Amberger Stadtteils Bergsteig ein Lager für 5000 kriegsgefangene Franzosen und Russen. Vorübergehend waren auch fast 900 französische Zivilisten dort interniert, Frauen, Kinder und alte Männer. An den Tod von 120 Gefangenen in diesem vergessenen Lager erinnert heute nur noch ein Denkmal auf dem Kümmersbrucker Friedhof. Derzeit wird die Geschichte dieses Lagers jedoch in einer Ausstellung im Kulturschloss Theuern thematisiert. Sie ist noch bis Sonntag, 9. Juli, zu sehen.

Im letzten der Begleitvorträge zur Ausstellung spricht am Sonntag, 2. Juli um 11 Uhr Dr. Achim Fuchs über die Geschichte dieses Lagers. Fuchs begann sein Berufsleben am Staatsarchiv Amberg und war vor seiner Pensionierung Leiter des Kriegsarchivs München. Er wird sich mit der mühsamen Errichtung des Lagers in den ersten Kriegswochen befassen, aber auch mit dem Schicksal der evakuierten Zivilisten.Ein Schwerpunkt des Vortrags gilt deren Alltagsproblemen. Die schwierige Beschaffung von Lebensmitteln war im Lager täglich spürbar. Hilfe von außen kam überwiegend durch die Familien der Gefangenen und internationale Hilfsorganisationen. Davon profitierten aber meistens nur die Franzosen, kaum die Russen. Ganz wichtig war vor diesem Hintergrund die nur postalisch mögliche Verbindung in die Heimat. Doch trat hier das Problem auf, dass jede Zeile und jedes Foto, die die Angehörigen daheim beruhigen sollten, gleichzeitig eine unterschwellige Propaganda für die deutsche Heeresverwaltung war. Ein Foto von Gefangenen vor der Amberger Bergkirche zeigte eben nicht nur, dass sie gesund waren, sondern auch, dass sie nicht ständig von schießwütigen Posten hinter Stacheldraht drangsaliert wurden.Ein weiteres Thema des Vortrags sind die Arbeitseinsätze der Gefangenen. Sie reichten von der Zuteilung eines Spezialisten an einen Amberger Dentisten bis zum Einsatz von Hunderten Gefangenen bei der Altmühlkorrektion. Der Eintritt zu diesem Vortrag am Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr, kostet zwei Euro.