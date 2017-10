"Das ist für all die Ungehörten und Ungesehenen", meinte Michael Donhauser, Koch und Inhaber der Fahrradküche. Und: "Ich werde nix zu den Bildern sagen. Entweder es gfallt oder ned." Die Raigeringer kennen natürlich ihren Schuchomat, der es erlaubt, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Frischfleisch zu versorgen. Eine besondere Ehre erhielt er dazu mit dem Titel "Dahoamität" von Manuela Völkel. Gleich zu Beginn hing das Aquarell über dem Hinweis zur Vernissage.

Aber es war keine eigentliche Eröffnung einer Kunstausstellung, sondern ein stimmungsvoller Abend, an dem die beiden Maler ihre Werke dem Publikum ganz einfach zeigten. Motive aus Amberg, Sulzbach-Rosenberg und etwas weiter weg, nämlich Havanna, hatte Manuela Völkel mit viel Liebe zum Detail und sicherer Pinselführung in den vergangenen Jahren angefertigt. Dazu hingen im Kontrast die abstrakten Acrylarbeiten von Donhauser. Bunt gewürfelt an den Schupfenwänden machten in zwangloser Atmosphäre die Bilder einfach Spaß. Während sich der Hinterhof mit Besuchern füllte, spielte Andreas Fischer auf seiner Gitarre südamerikanische Melodien.Im Garten loderte der Feuerkorb, die Gäste genossen Essen und Trinken. Die beiden Initiatoren planen, vergleichbare Veranstaltungen in Zukunft einmal pro Jahr zu organisieren, eventuell auch mit Lesungen für die "Ungehörten".