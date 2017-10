Mitten in den 1960er Jahren begann die künstlerische Karriere des Günter Dollhopf. Das war die Zeit, als eine Gruppe junger amerikanischer Künstler ihren Feldzug gegen alles Althergebrachte und die gestische Malerei im Besonderen führte. Die Stadt Amberg widmet dem 80-Jährigen eine weitere Ausstellung unter dem Titel "Utopie und Realität".

Völlig neues Universum

Im Dialog auf Augenhöhe

"Pop Art", "Fluxus" und "Environmental Art" - so nannten sich die Moden der 60er Jahre. Sie schöpften ihre Formen wie Inhalte aus dem amerikanischen Konsumalltag und der Werbung und negierten nahezu jegliches traditionelle Vokabular. Man protestierte, politisierte, gab sich enthemmt und entkleidete sich. In Happenings und Schock-Performances hielt man den Betrachtern einen Spiegel vor. Kurz: Alles, nur nicht Kunst-Werke im traditionellen Sinne.Günter Dollhopf, in Nürnberg geboren und in Amberg sesshaft geworden, war da gerade 30 Jahre. Interessiert schaute er sich an, was "diese Amis" da machten. Er zeigte sich amüsiert und ging einen anderen Weg. Seinen eigenen. Er wollte nicht laut sein, nicht politisch und mochte sich auch nicht nackt in Flüssigkeiten wälzen.Der junge Meisterschüler der Akademie der Bildenden Künste in München blieb "in" der Kunst, im Handwerk. Klassische Aufgabenstellungen und Themen wie Körper und Raum, Volumen und Fläche, Farbe, Form sowie Sinnlichkeit und Magie waren seine künstlerischen Mittel und Werkzeuge. In der Georgenstraße in Amberg, an einem Zeitungs-Schaukasten hatte er sein Damaskus-Erlebnis: Ein Foto im Sportteil zeigte eine Gruppe halbnackter Catcher. Arme, Beine, Oberkörper, Köpfe, alles überlagerte sich überlagert. Einzelwesen ließen sich nicht identifizieren, nur ein grandioses Durcheinander. Das habe ihn nicht nur bewegt, sondern auch bewogen und ihm die Augen geöffnet für die künstlerische Aufgabe: Wie lassen sich solche Formen ins Bildformat übertragen? Gründend auf diesem Zufallsfund erfand Dollhopf sein eigenes Universum und generierte fantastische Körperwesen.Wer wollte, konnte diese Kunst komisch finden. Die Farben schien der Künstler der Palette italienischer Renaissancemaler zu entnehmen. Sie waren sinnlich, bedeutungsschwer und offenbarten auf fast mystische Weise ihre Verbundenheit zu sakralen Themen. Gleichzeitig aber traktierte er sein Material, riss Oberflächen auf oder punzierte das Papier mit dem Hammer. So entstanden Gliedmaßenskulpturen, die er zu Körperbergen und anderen bizarren Wesen formte.Bis heute beschäftigt er sich mit diesen voluminösen und drallen, sinnlichen und bedrohlichen Konstellationen und stellt so menschliche Verhaltensformen zur Diskussion. In der Ausstellung "Utopie und Realität", zehn Arbeiten umfasst und bis 19. März 2018 im Foyer des Stadttheaters zu sehen ist, zeigt Dollhopf vor allem, dass er auch als betagter Künstler noch in der Lage ist, mit der Gegenwart in einen Dialog auf Augenhöhe zu treten. Denn Arbeiten mit Titeln wie "Überflieger", "Weltenwanderer" oder "Menschenmassen am Strand" zeigen, dass er dem Spannungsverhältnis analoger und digitaler Bearbeitungsweisen zusätzliche Kräfte zu entlocken vermag.Das, was er zunächst manuell geschaffen hat, fotografiert er digital ab und nutzt dabei die Möglichkeiten der Bildbearbeitung, um das Pinselwerk zu zoomen oder zu stauchen. Dann druckt er das Überarbeitete großformatig auf hochwertigem Papier aus, um in einem weiteren Akt das Zwischenergebnis mit Tempera-Farben zu überarbeiten. In diesem Spiel über Bande, das auch "ad infinitum" wie in einem Zauberspiegel wiederholt werden kann, vereint er das Potential zweier Welten. Er schließt Fingerfertigkeit und Kreativität mit Rechnerleistung und Pixeldichte kurz, um seine Kunst zu transformieren. Hätte diese Realität vor einem halben Jahrhundert dem angehenden Künstler Günter Dollhopf jemand geflüstert - er hätte ihn wohl für einen Utopisten gehalten.