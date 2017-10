Dass die Musik des Wolfgang Ambros Seele hat, ist unbestritten. Ihn so zu erleben, musikalisch reduziert auf die akustische Gitarre, dazu das Spiel von Günter Dzikowski an den Tasteninstrumenten und Roland Vogl am Bass, hat eine besondere Faszination.

Seit über einem halben Jahrzehnt begeistert Ambros auch in dieser Form. Ein besonderes Konzerterlebnis in exklusiven Theatern und kleineren Sälen. Die Austropop-Legende gastiert gleich dreimal in der Region: Am Samstag, 28. Oktober, in der Schwarzachtalhalle Neunburg vorm Wald, am Sonntag, 29. Oktober, in der Max-Reger-Halle Weiden und am Donnerstag, 2. November, im ACC in Amberg.Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb/Tony Schönhofer