In der Jurybegründung der Stiftung Buchkunst wird auch die Tatsache gelobt, dass das Buch "bogevischs buero" viel Raum biete der nicht bedruckt wurde. So also zeugten "beide, die gebaute Architektur wie das Buch, von einem besonderen Bewusstsein für Zwischenräume, für Abstände und Beziehungen, fürs Luftholen." Die Buchmacher aus Amberg wirds freuen!

Anspruch in Qualität

"Die höchste Prämierung"

Gibt es eigentlich ein Sprichwort dafür, dass man Sprichwort-Weisheiten nicht immer über den Weg trauen soll? Im Englischen genießt der Satz, dass ein Buch nicht aufgrund seines Umschlags beurteilen werden soll, die Qualität eines geflügelten Worts. Wenn die "Stiftung Buchkunst" alljährlich aber die "schönsten und innovativsten Bücher" einer Saison prämiert, dann hat diese Institution nach Worten ihrer Geschäftsführerin Katharina Hesse zwar in erster Linie den Einband im Blick - achtet aber selbstredend auch auf dessen Beziehung zum Text: "Wir zeichnen Bücher aus, bei denen sich Gestaltung und Inhalt aufs Beste verbinden und die Gesamtwirkung überzeugt."Zum illustren Kreis dieser 25 Auserwählten zählt in diesem Jahr auch eine Veröffentlichung aus dem in Amberg ansässigen "Büro Wilhelm.Verlag". Denn "bogevischs buero - gewohnt" (ja, genau auf diese minimalistische Schreibweise kommt's an!) ist nicht nur ein außergewöhnlich edel gestaltetes Architekturbuch, das durch seine Optik wie auch seine Haptik zu überzeugen weiß. Ins Auge sticht sogleich der Kontrast, der durch den schwarzen Umschlag und den dreiseitigen Farbschnitt in Leuchtorange entsteht - das Buch strahlt, als wär's mit Licht-Energie aufgeladen!Inhaltlich widmet es sich den renommierten, in München ansässigen Architekten und Stadtplanern von "bogevischs buero", die sich zu ihrem 20-jährigen Jubiläum einen repräsentativen Überblick wünschten: Und so zeigen jetzt zehn Projekte beispielhaft, wo Anliegen, Anspruch und Qualität dieser Gestalter zu verorten sind. Die Beiträge stammen dabei von Till Briegleb, einem namhaften Fachjournalisten, der schon als Textchef für das Art-Magazin tätig war und bis heute regelmäßig für die "Süddeutsche Zeitung" über Kunst- und Kulturthemen schreibt.Hinzu kommen die brillanten Fotoarbeiten von Julia Knop, die es vorgezogen hat, die Architektur nicht in erstarrter Leblosigkeit zu fixieren - sondern als das zu zeigen, was sie ist: Nämlich als lebendige Orte, die von Menschen im wahrsten Wortsinne bevölkert werden. Wer jetzt glaubt, "bogevischs buero" stünde vor allem für eine Architektur für die oberen Zehntausend, täuscht sich übrigens gewaltig: Im Buch sind geförderte Wohnanlagen vertreten, die in München in der Aschenbrennerstraße oder in der Belgradstraße liegen - zweitere ist sogar mit einem Straßenreinigungsstützpunkt ausgestattet.Wilhelm Koch vom "Büro Wilhelm.Verlag" freut sich natürlich: Zwar sind er und seine beiden Kollegen Manfred Wilhelm und Gerhard Wilhelm Schmidt auch schon seit über zwei Jahrzehnten im Buchgeschäft vertreten, haben dabei Klassiker verlegt, wie die kleinformatigen "Baukulturführer" (mittlerweile sind über 100 davon erschienen) oder die mehrteilige Serie über "Architektur in der Oberpfalz" - und Auszeichnungen eingeheimst. Diese aber ist ganz bestimmt "die höchste Prämierung", wie Wilhelm Koch mit unverkennbarem Stolz bekennt.Vor allem, so sagt er, zeige es, dass die vielgescholtene Provinz doch viel mehr könne, als man ihr gemeinhin zutraue: "Der alte Gegensatz Großstadt versus Regionalität, der ist heutzutage nicht nur nicht mehr so wichtig, er ist eigentlich fast aufgehoben!" Und stimmt ein Loblied an, auf die Chancen des Regionalismus, die sich durch die neuen Kommunikationstechniken ergeben. "Wir können hier in Amberg trotz relativer Abgelegenheit qualifiziert arbeiten - und bedienen unsere Kunden in München oder in ganz Deutschland!" So erhält der Luftkunstort Amberg weitere frische Luft unter seine Flügel - und darf auch ein bisschen stolz sein, auf diesen Verlag!