Für viele junge Künstler gilt das Bayerische Landesjugendorchester als Sprungbrett in einen der großen Klangkörper. Dreimal pro Jahr bietet das BLJO spezielle Projektwochen an. Zweimal treffen sich die rund 100 Mitglieder als Gesamtorchester, ein Termin gehört der Kammermusik. Der ist in diesem Jahr in Amberg daheim - dem Max-Reger-Gymnasium sei Dank gibt es hier reichlich Probenräume.

Am Samstag begannen die Probenphasen für die kammermusikalischen Aufführungen, die am Freitag und Samstag, 3. und 4. November, jeweils um 20 Uhr im Kongregationssaal zu sehen sind. Am Sonntag, 5. November, schließt sich am gleichen Ort bereits um 11 Uhr ein weiteres Konzert an, bei dem die Teilnehmer zeigen, was sie gelernt haben. Aus der Region ist übrigens die 18-jährige Lintacher Querflötistin Annette Knab mit von der Partie.