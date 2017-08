"Lenze und de Buam", eine deutsche Bayern-Pop-Band aus Oberaudorf im Landkreis Rosenheim, singen in ihrer bayerischen Mundart. Frontmann Lorenz Schmid spielte bereits bei "Bavarobeat" und "Django 3000" (Gesang). Mit "Lenze und de Buam" gründete er 2012 eine eigene Formation. Hier entwickelt er seinen ganz eigenen Sound: Mal rockig, mal verträumt, mal mit völlig schrägen Elektro-Beats, aber immer singt er, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. "Dua di ned obe" - ein Ratschlag, erwachsen aus bayrischer Lebensklugheit, ist Titel des zweiten Albums von "Lenze und de Buam". Diese Klugheit, über Jahrhunderte gereift, will dem Menschen sagen, er solle sich nicht in etwas hineinsteigern, sich nicht zum Kasper machen. Sie entschleunigt Nervosität, Aggression und Übereifer. Am Samstag, 9. September, spielen "Lenze und de Buam" im "Blauen Haus" (Biergarten; Untere Nabburger Straße 25) in Amberg. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb