Sie war 2011, 2013 und 2015 ein Riesenerfolg, die Amberger Luftklangmeile. Die große Resonanz ermunterte den Kreisverband des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) und den Stadtmarketingverein zur Neuauflage. Deshalb liegt am Sonntag, 24. September, im Stadtgraben wieder Musik in der Luft.

-Slzbach. (u) Über die Bühne geht die Veranstaltung am Tag der Bundestagswahl von 14 bis 16 Uhr. Auf diesen Termin verständigten sich NBMB-Kreisvorsitzender Werner Stein sowie Vorsitzender Thomas Eichenseher und Geschäftsführerin Simone Schlage vom Stadtmarketingverein. Das Grundkonzept der letzten Luftklangmeile werde beibehalten. Etwas verändert wird die Aufstellung der Kapellen, der Weg wird verkürzt. Vom Marktplatz aus, wo die Luftklangmeile eröffnet wird, geht es zum Multifunktionsplatz, zum Bahnhof, im Stadtgraben in Richtung Rossini und bis zum Malteser. Die neue Strecke führt vom Malteser durch die Georgenstraße zurück zum Marktplatz. Am Bahnhof und beim Rossini werden die Musiker und Zuhörer mit Gegrilltem und Getränken versorgt. Die Kapellen stellen sich in ausreichender Entfernung zueinander auf, ein Teil der Gruppen musiziert von 14 bis 15.30 Uhr, der andere von 14.30 bis 16 Uhr. Aktuell haben sich laut Stein 14 Kapellen angemeldet. Gruppen, die noch Interesse haben, können sich noch beteiligen, Anmeldungen nimmt Werner Stein (09622/71545; werner.stein@nbmb-online.de) entgegen. Übereinstimmend vertraten Werner Stein, Thomas Eichenseher und Simone Schlage die Meinung, dass man das Abwandern der Luftklangmeile gut mit dem Gang zum Wahllokal verbinden könne. Auch ein Besuch der Michaeli-Dult sei mit dem Musik-Event gut zu verknüpfen. Den Plan, das Musikfest um 17 Uhr mit einem Konzert des Nordbayerischen Jugendblasorchesters abzuschließen, sei mit Blick auf die Bundestagswahl verworfen worden. Zum einen würden Räumlichkeiten, die in Frage gekommen wären, als Wahllokale benötigt, zum anderen sei damit zu rechnen, dass viele Bürger spätestens ab 18 Uhr vor dem Fernseher sitzen und erste Hochrechnungen verfolgen möchten.