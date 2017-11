Ungerechtigkeit, Intoleranz, Alkoholismus, Sexualität, Homosexualität und damit verbunden Ausgrenzung und Einsamkeit: Von Tragödien und Problemen menschlichen Lebens handeln die Geschichten, die Ronny Cameron erzählt. In seinen Bildern.

Die Vernissage zur Bilderausstellung "Frauen, Farben und Flächen" des 1944 im schottischen Glasgow geborenen Künstlers Ronny Cameron ist morgen um 19 Uhr im ACC. Laut einer Pressemitteilung folgt der heute in Geretsried lebende und arbeitende Künstler seit seinem Studium am Brighton College of Art seinen Themen mit großer Leidenschaft. Obwohl Ronny Cameron aus familiären Gründen ab Mitte der 1980er-Jahre seine künstlerische Tätigkeit aufgab, ließ ihn der Gedanke an die Malerei nie los. So griff er 2014 wieder zu Pinsel und Farbe, um sich malerisch mit seinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen. "Ich denke mir eine Situation aus, die ich erlebt habe und die mich bewegt hat", sagt der Künstler.Ausschlaggebend für diesen Neubeginn war die 2014 erschienene Autobiographie des amerikanischen Künstlers Eric Fischl, die Ronny Cameron anspornte, seine eigenen Erlebnisse malerisch zu verarbeiten. Um die erdachten Szenen festzuhalten, versucht Cameron, Situationen nachzustellen und zu fotografieren oder Abbildungen, die er findet zu bearbeiten, um anschließend seine Interpretationen auf die Leinwand zu übertragen. Auch experimentiert er mit den unterschiedlichsten Materialien. Ronny Cameron fordert vom Betrachter ein genaues Hinsehen, oftmals ohne eine eindeutige Erklärung in seinen Bildern abzugeben, und hofft, dass seine Kunst auch als Sprache verstanden wird, die dem Betrachter etwas zu sagen hat. Dass die Bilder etwas darüber erzählen, was es heißt, auf der Welt zu sein. Über die Gefühle, die Sehnsucht, darüber wie man einander wahrnimmt.Die Bilderausstellung ist von Samstag, 2. Dezember, bis Sonntag, 7. Januar, zu sehen, und zwar von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie während öffentlicher Veranstaltungen im Kongresszentrum.