Sie lebt schon seit fast 60 Jahren nicht mehr, aber ihre Musik ist unsterblich. Nicht nur wegen der Erfindung der Schallplatte, die es ermöglicht Billie Holidays fantastische Stimme auch heute noch zu hören. Sondern auch, weil es immer wieder Künstler gibt, die das Erbe der großartigen Jazz-Ikone in Ehren halten.

Würdige Hüterin

Keine Leerläufe

Dazu gehört Sona MacDonald vom Wiener Theater in der Josefstadt. Sie geht seit dem 100. Geburtstag der Diva im Jahr 2015 auf Gastspielreise mit der musikalischen Hommage an Billie Holiday "Blue Moon", die sie jetzt auch ins Amberger Stadttheater führt. Unter der Regie von Torsten Fischer gibt sie zusammen mit Nikolaus Okonkwo einen Blick in das tragische Leben der Legende frei. Billie Holiday, die einem doppelten Rassismus ausgesetzt war - als Afroamerikanerin mit hellem Teint wurde sie von Schwarzen wie von Weißen beschimpft, beleidigt und ausgenutzt - kämpfte sich dank ihres Talents durch ihr kurzes und recht bewegtes Erdendasein.Sona MacDonald erweist sich dabei als würdige Hüterin von "Lady Days" Erbe. Mit einer fantastischen Stimme bringt sie Leben und Leidenschaft in die Songs. Die traurigen Balladen haben Gänsehautfaktor und wecken Gefühle der Teilnahme und des Mitleids mit dem Schicksal dieser zerbrechlichen Persönlichkeit auf der Bühne. Es ist unmöglich sich dem Zauber dieser Musik zu entziehen. Mit jeder Note bohren sie die Lieder in das Gedächtnis der Zuhörer.Sona MacDonald schauspielerische Leistung bei ihrer Verkörperung Billie Holidays ist ebenso hochemotional und mitreißend wie ihre Gesangskunst. Sie verkörpert die vielfachen Facetten eines Lebens auf der Achterbahn. Den Höhepunkten ihrer Karriere folgt immer auch ein Absturz in seelische Konflikte und auch die Drogensucht. Die Darstellung der alternden - wenn man das von einer knapp 40 Jahre alten Frau überhaupt so sagen kann - und vom Heroin zerfressenen Künstlerin ist eine Meisterleistung, wie man sie nur selten erlebt - einfach mitleiderregend.Zusammen mit den Mitgliedern ihrer Band - Christian Frank am Klavier, Schlagzeuger Klaus Pérez-Salado, Bassist Andy Mayerl und mit dem unvergleichlichen Schmuse-Saxofonisten Herbert Berger - liefert die Sängerin nicht nur einen beeindruckenden Rückblick auf das Leben einer Ikone, sondern auch ein musikalisches Programm, in dem sie auf eine absolut mitreißende Art die Lieder, die Billie Holiday berühmt gemacht haben, interpretiert, keine einfache Kopie des Originals, denn das wäre ein Ding der Unmöglichkeit, sondern eine eigenständige Auffassung von den Songs.Ebenso temporeich wie manche der Klassiker ist auch das Erzähltempo der Show. Da gibt es keine Längen und Leerläufe, sondern ein kleiner Höhepunkt jagt den nächsten. Und zum Finale erklingt strahlend und glamourös das Titel gebende "Blue Moon" und begeistert das Publikum im Amberger Stadttheater. Insgesamt eine höchst stimmige Aufführung, die die Erinnerung an eine Ausnahmekünstlerin am Leben erhält.