Ausstellungen

Sulzbach-RosenbergBilder von Annemarie Scherbaum: Café Minerva, Luitpoldplatz; Mitglied der Sulzbacher Künstlergruppe "Die Farbtupfer", Bilder in Öl, Aquarell und Kreide. Bis Ende März.BockbierfesteSchnaittenbachBockbierfest der Ehenbachtaler Blaskapelle: Vitusheim, Auf der Loh 1; Samstag, 10. März, 20 Uhr. Anstich, Oberpfälzer Schmankerl. Einlass: 19 Uhr.WindischeschenbachStarkbierfest: Gasthof "Weißer Schwan", Pfarrplatz 1; Samstag, 24. März, 19 Uhr. Mit den Raigeringer Musikanten.MärkteSulzbach-RosenbergModellbau- und Spielzeug-Flohmarkt: Kettelerhaus; Samstag, 10. März, 10 bis 17 Uhr. Anmeldung: (09661) 94 55.Neustadt/WNFahrradbörse: Raiffeisenbank, Raiffeisenplatz 1; Samstag, 24. März, 09 bis 13 Uhr. Infos unter Telefon (09602) 399-40 und 399-47.Gesellschaft & GlaubeFuchsmühlTaize-Gebetsabend: Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Hilf, Marienstraße 43; Freitag, 9. März, 20 Uhr. Motto: "Fastenzeit ... zum Leben aufbrechen". Mit Stille, meditativen Gedanken und Liedern zur Ruhe kommen. Musik: Kirchenchor Fuchsmühl.Kino & FilmWeidenWeidener Filmgespräche: Neue-Welt-Kinocenter, Fichtestraße 6; Mittwoch, 7. März, 19.30 Uhr. "Aus dem Nichts", der preisgekrönte Film Atih Akins, wird anschließend diskutiert mit Blick auf die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Eintritt sieben Euro. Infos auf www.keb-weiden.de. LesungenSulzbach-RosenbergMinerva liest: Buchhandlung Dorner, Luitpoldplatz 4; Dienstag, 6. März. Eintritt frei. 9.30 Uhr.WaldsassenVorlesestunde für Kinder im Vor- und Grundschulalter: Stadtbücherei Waldsassen, Johannisplatz 9; Dienstag, 6. März, 16 bis 17 Uhr.VorträgeAmbergPD Dr. Doris Gerstl: Irritationen bei Altdorfer: Rathaus, Marktplatz; Donnerstag, 8. März, 19.30 Uhr. 39. Erlanger Universitätstage "Täuschungen".- Eintritt frei.Erzählnachmittag mit Alexander Kostinskij: Pfarrsaal St. Michael, Sonntag, 11. März, 15 Uhr. Ukrainisch-jüdischer Autor, Illustrator und Erzähler; "An diesem Nachmittag erzähle ich Geschichten über das Haus, wo ich geboren und aufgewachsen bin, über meine Eltern und Großeltern." Eintritt 8 Euro. Karten per E-Mail an pgr@st-michael-amberg.de.Prof. Dr. Holger Schulze: Wahrnehmung und Wirklichkeit: Rathaus,; Dienstag, 13. März, 19.30 Uhr.VilseckTräume - Weckruf der Seele: Burg Dagestein, Schlossgasse; Dienstag, 6. März, 19 Uhr. Jürgen Huhn beleuchtet eine Herangehensweise, wie sich jede/r seinen Träumen nähern kann, um herauszufinden, was sie "sagen" wollen. Mit Traum-Inhalten zu arbeiten kann helfen, das "reale" Leben besser zu gestalten.WindischeschenbachGipfelstürmer unter den Böden - Deutschlands Boden des Jahres 2018: GEO-Zentrum an der KTB Windischeschenbach; Mittwoch, 7. März, 19 bis 20.30 Uhr. Referent: Dr. Robert Traidl. Außergewöhnliche Böden des Alpenraums. Eintritt: 4 Euro. Infos unter (09681) 40 04 30 sowie auf geozentrum-ktb.de.WunsiedelAuf den Spuren der schwarzen Kunst. Von Aberglauben und Hexenwahn im Fichtelgebirge: Fichtelgebirgsmuseum, Spitalhof 1; Donnerstag, 8. März, 19 Uhr. Eintritt frei.Live MusikLuhe-WildenauBand Treibhauz: "349er-House of Rock/Bar & Musik", Marktplatz; Samstag, 10. März, 19 Uhr. Mit Armin Karwath und Andreas Demleitner. Eintritt: 5 Euro.SchirmitzMusikantenstammtisch: Gasthof "Zum Roten Ochsen", Hauptstraße 15; Samstag, 10. März, 19 Uhr.SchwarzenfeldFrühjahrskonzert der Musikkapelle Schwarzenfeld: Halle im Sportpark, Nabburger Straße 50; Samstag, 24. März, 19.30 Uhr.AmbergZepp-In: Irish Pub O'Brian, Ziegelgasse 19; Freitag, 9. März, 21 Uhr. Tribute-Rock-Konzert. Musik: Led Zeppelin.Intermezzo: Club Lavida , Georgenstraße 54; Samstag, 17. März, 19 Uhr. Rock, Funk, Soul. Eintritt: 8 Euro.KümmersbruckJazzfrühschoppen: Kulturschloss Theuern, Portnerstraße 1; Sonntag, 11. März, 11 Uhr. Mit dem Duo Philipp Weiss und Walter Lang. Kammermusikalisches Konzert. Karten im Kultur-Schloss und über www.nt-ticket.de. Luhe-WildenauThe Fantastic Pepperboyz mit ihrem aktuellen Album "Sum likez": "349er-House of Rock/Bar & Musik", Marktplatz; Freitag, 13. April, 20 bis 23 Uhr.VohenstraußCharmebereich: "Carpe Diem", Freitag, 16. März, 20 Uhr. Die bayerische Mundart-Band präsentiert eine Mischung aus poppig-funkiger Musik und lustigen Anekdoten.ChorAmberg"Herzwärts": Kinder singen für Kinder: Ostbayerische-Technische Hochschule Amberg-Weiden, Kaiser-Wilhelm-Ring 23; Sonntag, 11. März, 15.30 Uhr. Unter diesem Motto lädt der Kinder- und Jugendchor "Herzwärts" (Hirschau) zu einem Konzert in das Audimax. Musical, Schlager, Oldies, bayerische Lieder.Klassische KonzerteNiedermurachAbendempfindung: Pfarrkirche St. Martin, Oberviechtacher Straße 3; Samstag, 17. März, 19 Uhr. Unter dem Motto "Abendempfindung" präsentieren Christa Schneider (Sopran), Ludwig Hahn (Geige), Christian Jüttendonk (Cello) und Veronika Ponzer (Harfe) Werke bekannter Komponisten der klassischen Musik. Eintritt: 10 Euro. Telefon (09671) 3314.WaldsassenKlaus Rosner - Klassische Percussion: Harmoniesaal, Basilikaplatz 8/10; Samstag, 10. März, 19 Uhr. Percussion around the world - Marimba und Percussion. Von fernöstlich über traditionelle europäische Musik, bis zur Musik des 21. Jahrhunderts. Infos auf: www.wkk-waldsassen.de. Kleinkunst/ComedyWeidenSepp Bumsinger: "Salute-Club", Weingasse 5; Samstag, 10. März, 20.30 Uhr. Das Programm "Spaßvogel(n)" ist ein bayerischer Abend in Mundart, aber ohne Lederhose.LaienbühnenSchnaittenbachDer kitzlige Punkt: Schützenheim, Freitag, 9. März, 19.30 Uhr. Komödie in drei Akten. Karten: Telefon (09604) 29 81. Weitere Termine: 10./16./17. März; Beginn jeweils 19.30 Uhr.