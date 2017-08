Von Marielouise Scharf

"Dichter der Franken"

Auf einer Wellenlänge

Amberg. Endlich mal ein ungetrübter, milder Abend beim Sommerfestival im oberpfälzischen Amberg. Und das ausgerechnet, wenn ein Franke auf der Bühne steht! Aber es ist ja nicht irgendeiner: Der Mundart-Dichter Fitzgerald Kusz und der Gitarrist Klaus Brandl haben für die Benefizveranstaltung zugunsten des Michael-Mathias-Prechtl Vereins den Weg von der Pegnitz an die Vils gewagt und sind mit stürmischem Applaus belohnt worden.Schon der Name klingt wie kernige Poesie: Fitzgerald Kusz. Gesprochen wird Kuss und selbigen möchte man dem "Dichter der Franken" auf die Stirn drücken für so einen lustig-melancholischen Abend. Das Herz geht einem auf, wenn er seinen fränkisch-nostalgischen Blick auf die große und kleine Welt wirft. Die beginnt irgendwie beim türlosen "Abbordhäusla" seiner Oma, wo man sein Geschäft mit Blick in die Fränkische Schweiz erledigen konnte. Sein trockener Kommentar dazu: "Auf diese Weise konnte man Angenehmes mit Nützlichem verbinden". Und taucht in der Zinkbadewanne wieder unter, wo man jeden Samstag gesäubert wurde. Dazwischen pulsiert das Leben, das fränkische natürlich. Das ist gespickt mit Schimpfworten, die der Schreiber natürlich in einem Sonett niederlegt. Da bringt er die wichtigen Dinge mit Witz und Humor auf den Punkt, baut "Lufdschlösser", die keine Möbel brauchen und keine Kredite. Er nimmt sich auch Zeit für eine Liebeserklärung "Ohne dich". In der heißt es dann "... ohne diich binni ä aamälä ohne marmälood. ohne diich binni ä fässlä ohne salz. ohne diich binni ä käskoung ohne käs ..."und am Ende "ohne diich bin i blous nu iich".Kusz ist ein berühmter Franke. Er gehört zu den meistgespielten deutschen Dramatikern. "Schweig, Bub!" stand 34 Jahre auf dem Nürnberger Spielplan, seine Gedichte sind zeitlos, seine Texte haben Tiefgang. Und wie ein nicht mehr so ganz junger Lausbub steht er auf der Bühne, gießt Bier ins Glas, kramt in seinen losen Blättern, nimmt das Mikro in die Hand und schaut auf seinen "Blues-Brother" Klaus Brandl an der Gitarre. Wie ein großer Bruder gibt der den Takt vor. Schon mit den ersten Zeilen "Es gäid ..." stimmen sich die beiden auf einander ein. Beide haben sie die Gabe, das Wesentliche in ihrer Sprache auf den Punkt zu bringen. Der eine mit mittelfränkisch gefärbten Worten, der andere mit schwarz-amerikanischem Blues. Erstaunlich, wie das harmoniert. Der deftige Text verträgt auch schon mal einen Rapper-Vortrag. Richtig erotisch wird es, wenn sich die beiden im Muggng-Duett überbieten. Sind schon Brandls Gitarrengriffe hörenswert, so schlägt seine Stimme ein, wie eine Bombe, und so manche Dame im Publikum bekommt bei soviel maskulinem Timbre weiche Knie.Kusz und Brandl sind zwei, die sich gefunden haben. Sie liegen auf einer Wellenlänge und brauchen keine langen Worte. Im Gegenteil! Richtige Glanzpunkte presst Kusz in das enge Korsett japanischer Haikus. Einen davon schickt er seinem restlos begeisterten Publikum mit auf den Nachhauseweg: "In jeder Nachd vo jemand anders dramer - su kummd ma a under di Leid".