Amberg/Weiden. Der Bayerische Rundfunk sucht Oberpfälzer, die von ihren Kindheitserinnerungen an die Ferien erzählen wollen. Die Regisseurin Karin Becker möchte den Dokumentarfilm drehen. Er ist der dritte und letzte Teil der Reihe "Unsere Kindheit in Bayern". Die beiden anderen Folgen tragen die Titel "Daheim" und "Draußen" und sind schon produziert.

Karin Becker sucht nun Oberpfälzer gleich welchen Alters, die gerne von ihren Ferien in der Kindheit berichten. Die Personen sollten auch Videomaterial davon haben, vielleicht sogar einen Super-8-Film. "Wenn man gar nichts hat, dann wird's schwierig", sagt die Regisseurin, die in Tirschenreuth geboren und in Regensburg aufgewachsen ist. Sie interessiert, wie die Leute die Ferien verbracht haben, ob sie Zuhause blieben und einen Wochenendausflug unternommen haben oder auf große Reise gingen. Becker will herausfinden, wo und wie die Oberpfälzer als Kinder ihre Ferien verbracht haben. "Keine Rolle spielt dabei, wann diese Kindheit stattgefunden hat. Wir wollen das Kindsein in Bayern durch die Jahrzehnte erzählen.""Der Film soll ganz Bayern repräsentieren", sagt die Dokumentarfilmerin. "Mir selber liegt die Oberpfalz aber sehr am Herzen. Wenn ich zum Dreh hinfahre und den Dialekt höre, geht mir das Herz auf."Interessenten sollen mit Karin Becker Kontakt aufnehmen und sich für den Dreh bewerben. Sie wird dann eine Auswahl der Personen treffen, die im Film vorkommen. Zwei bis drei Wochen nach der Bewerbung will Becker mit ihrem Team die ausgewählten Personen besuchen und drehen. Der BR plant, den Film voraussichtlich im Juli auszustrahlen.Kontakt zu Karin Becker: E-Mail: karin.becker@br.de