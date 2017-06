Auch wenn die Wirksamkeit von Homöopathie immer wieder angezweifelt wird - was sich da im Luftmuseum in Amberg im Verhältnis zwischen der großen Ausstellung im Erdgeschoss und der kleinen, oben in der kurfürstlichen Kapelle, ereignet, das deutet doch auf die Existenz geheimer Wirkmächte hin. Denn normalerweise gilt auch in der Kunst: Quantität erzeugt auch Qualität. Weshalb man meinen könnte, dass die großformatig-bunten Latex-Objekte der mit dem Titel der "Alternative Miss World" ausgezeichneten Moskauerin Sasha Frolova die viel stärkere Wucht entfalten.

Verblühte Vegetation

Tarnen, Tricksen, Täuschen

Aber das Fragile, Zarte, Hochverdünnte, das die Gewandobjekte aus pflanzlichen Materialien der in Freising lebenden Künstlerin Charlotte Vögele repräsentieren, droben im ersten Stock, sie erweisen sich dann doch als die wesentlich Eindrucksvolleren und Wirkmächtigeren - im Gegensatz zum Aufgeblasen-Schreiendbunten von "Inflandia". Denn die 1951 in Oberschwaben in eine Gärtnerei hineingeborene gelernte Blumenkünstlerin versteht es, Stoffe zum Material einer hochpoetischen Kunst zu adeln, die ansonsten bestenfalls auf dem Komposthaufen landen. Beziehungsweise von der Natur selbst entsorgt werden.Charlotte Vögele arbeitet ausschließlich mit dem, was am Ende eines von Mutter Natur in Gang gesetzten Vegetationszyklus übrig bleibt: Mit vertrockneter Birkenrinde, mit holzig gewordenen Erlenzäpfchen, mit raschelnden Silberblättern oder mit dem feinen Flaum der Fallschirmchen von verblühtem Löwenzahn. Um daraus wiederum Kleider und Mäntel, Pullover und Pullunder oder Schuhe zu fertigen. Der Ausstellungstitel "Aus Daphnes Kleiderkammer" lässt auch ein bisschen an Billy Wilders Verwechslungskomödie "Manche mögen's heiß" (Jack Lemmon trägt darin Frauenkleider und nennt sich Daphne, um ein Mordkommando der Mafia zu verwirren; im Gegenzug aber wird er, der Superhetero, Opfer amouröser Avancen des Milliardärs Osgood) denken.Vor allem aber an die Daphne der griechischen Mythologie. Diese junge Dame muss sich der Zudringlichkeit des Liebesgotts Eros erwehren und ist deshalb dankbar für die Hilfe, die ihr Perseus anbietet: Der sorgt nämlich kurzerhand dafür, dass die Begehrte durch ein lorbeerenes Tarnkleid geschützt wird, vor ungewolltem Zugriff von Männerseite.Wie im Sagenreich, so hat aber auch hier im echten Leben die rettende Entscheidung fürs Tarnen, Tricksen und Täuschen ihre Schattenseite. Denn die Schuhe und die Kleidungsstücke der Charlotte Vögele, die kann natürlich kein Mensch anziehen: Die Verletzungsgefahr wäre nicht nur für den Träger enorm - auch die feinen Arbeiten würden ihrer Zerbrechlichkeit wegen einen solchen Akt der Aneignung gar nicht überstehen.Sodass am Ende diese Kunst der Charlotte Vögele auch noch eine hochphilosophische ist. Weil sie uns so kunsttheoretische Begrifflichkeiten wie "Nutzlosigkeit", "interesseloses Wohlgefallen" oder "L'art pour l'art" auf unbegreifbare Art begreifbar macht. Sodass sich der Betrachter magisch und im beste Sinne des Wortes: Aufgehoben fühlen darf. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 30. Juli, im Luftmuseum zu sehen.___Weitere Informationen: